Quoi de neuf sur Netflix? The Society, la nouvelle série pour ados

La série a été créée par Christopher Keyser ( « La vie à 5 ») et a été réalisée par Marc Webb ( « 500 jours ensemble », « The amazing spider-man : le destin d’un héros »). L’histoire est inspirée de l’œuvre de William Golding « Sa Majesté des mouches » parue en 1954.

Après « Riverdale », « 13 reasons why », « Sex Education », Netflix a dévoilé ce 10 mai sa nouvelle série pour adolescents : « The Society ». On vous dit ce qu'on a pensé des trois premiers épisodes .

The Society a du mal à convaincre

Le pilote n’arrive malheureusement pas à mettre en avant les enjeux principaux de l’intrigue. Le premier épisode ne retranscrit pas la peur et l’angoisse que ces adolescents devraient ressentir, seuls au monde. Ils sont trop occupés à s’adonner aux clichés d’une série pour adolescents c’est-à-dire : faire la fête avec leurs vestes de quaterbacks en buvant de l’alcool dans des gobelets rouge. Il faut du courage pour entamer le deuxième épisode qui sauve un peu les meubles : l’intrigue se met doucement en place, les jeunes commencent à comprendre que la situation est grave et les premiers débordements ont lieu.

Tout n'est pas à jeter dans The Society, nous avons trouvé un point qui mérite votre intérêt: les personnages. Pour une fois dans une série Young Adults, les personnages féminins sont nombreux et cocorico, ce ne sont pas que des ados obnubilées par leur beauté et leur petit copain. Ce sont des jeunes femmes intelligentes et qui n’hésitent pas à prendre les reines du pouvoir. Les filles de la série font passer leurs besoins et leur implication dans la société avant leurs sentiments et ça fait du bien de voir des nanas « badass » !

Autre point positif pour The Society: dans l’un des rôles principaux on retrouve Sean Berdy qui interprète le rôle de Sam, un personnage sourd. Sean Berdy est lui-même atteint de surdité dans la vraie vie. Avec le personnage de Sam, la série participe activement à rendre plus visible à l’écran des personnes touchées par ce handicap.

Dix épisodes d’une heure sont disponibles pour cette première saison, on ne va pas vous mentir: on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout.