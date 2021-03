Quels sont les artistes les plus Googlés en 2020 en fonction de chaque pays ?

Banksy, Frida Kahlo, Léonard De Vinci, Picasso… Les artistes préférés des Français sont-ils les mêmes que ceux des Australiens ? Réponse en images grâce à des cartes du monde inspirées par les recherches Google les plus populaires dans le domaine de l’art en 2020 !

Depuis l’arrivée du covid dans nos vies (il y a déjà un an maintenant !!!), l’accès à la culture est restreint : fermeture des musées, des librairies, des théâtres, des salles de concert, des écoles de danse, des académies… La liste est longue. Si la situation du secteur culturel est quelque peu différente en fonction du pays où l’on se trouve, une tendance reste la même : l’accès à la culture est réduit, voire presque inexistant et on est obligés de se tourner vers le numérique pour continuer à découvrir les œuvres des artistes.

Partant de ce triste constat, un magasin de matériel artistique britannique "Ken Bromley Art Supplies" a eu l’idée de créer une carte du monde pour découvrir quels sont les artistes les plus recherchés en fonction de notre position géographique : "Les gens doivent se tourner vers Internet comme seul moyen de voir le travail de tant d’artistes de renommée mondiale. Dans cette optique, nous voulions savoir quels artistes ont été les plus recherchés en 2020 et qui a été le plus populaire dans chaque pays tout au long de la pandémie" explique sur le site du magasin les concepteurs de cette carte originale. Une idée originale repérée par nos confrères de Creapills.

Quels sont les résultats ? Si vous observez attentivement la carte du monde, vous remarquerez que c’est Léonard de Vinci qui cumule le plus de recherches au monde : 1re position dans 82 pays ! En deuxième position on retrouve Frida Kahlo et en troisième position il s’agit de Van Gogh. Dans le reste du top on retrouve notamment Picasso, Joan Miro, Artemisia Gentileschi (elle et Frida Kahlo étant les deux seules femmes de ce classement mondial !), William Blake ou encore Keith Haring.

Le plus célèbre des street artistes anglais se trouve en tête de nombreux classements souligne le magasin "Ken Bromley Art Supplies": "Ici au Royaume-Uni, notre propre street artiste, Banksy, est arrivé en tête… Contrant la tendance de la préférence générale de l’Europe pour Da Vinci. Banksy est également arrivé à la sixième place au niveau mondial, montrant que le travail des artistes inspire les gens du monde entier." En observant la carte de l’Asie, on découvre que Bansky est également célèbre au Japon, en Russie et à Taïwan.

Pour découvrir tous les résultats en fonction des continents et des pays, nous vous invitons à vous rendre sur le site de la société anglaise. Et si vous êtes curieux de savoir comment ils ont fait pour récolter ces données, le magasin explique qu’ils ont simplement analysé les résultats de recherches de 2020 à l’aide de Google Keyword Planner, dans chaque pays pour chaque artiste. "Ken Bromley Art Supplies" explique également que seuls les pays avec suffisamment de données à analyser sont représentés sur les différentes cartes. Il s’agit là d’un beau coup de communication venant de la part de ce magasin de matériel artistique.