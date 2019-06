Quel est cet "hymne des femmes" entonné dans un stade lors de la coupe du monde féminine de football? - © Tous droits réservés

Debout les femmes (Clip officiel) - 20/06/2019 « Debout les femmes » disponible sur toutes les plateformes : https://39Femmes.lnk.to/DeboutLesFemmesAY Pour soutenir les actions de la Maison des Femmes : https://www.lamaisondesfemmes.fr/don Tous les fonds récoltés sont reversés à la Maison Des Femmes, pour qu’elles puissent en ouvrir d’autres et que leur action perdure. 39 FEMMES : Mayra Andrade - Jennifer Ayache - Nawel Ben Kraiem - Blondino - Brigitte - Karen Brunon – Buridane - Amina Cadelli - Barbara Carlotti - Chat - Les Coquettes - Anaïs Croze - Camille Faure -Alma Forrer - Zaza Fournier - Élodie Frégé - HollySiz - Agnes Jaoui - Mai Lan - Clara Luciani - Luciole - Madjo - Carole Masseport - Inna Modja - Sandra Nkaké - Ornette - Lili Poe - Pomme - Barbara Pravi - Olivia Ruiz - La Grande Sophie - Elisa Tovati - Calypso Valois - Diane Villanueva - Cléa Vincent - Julie Zenatti Réalisé par Aurélie Saada Produit par Morgane Prod Merci à toutes les chanteuses pour leur engagement. Merci à Monique Wittig , Antoinette Fouque et les Editions des Femmes pour ce texte si puissant, Lauren Bastide et la Poudre pour son combat et l’impulse formidable qu’elle a su nous donner , Florence Jeux et Morgane Prod pour nous avoir permis de mettre cela en image. Un immense merci à Raphael Hamburger pour son studio Saint Germain, Stan de nous avoir enregistrées. Merci aux musiciens qui nous ont accompagnées : Charlène, Karen, Inor et Disco.