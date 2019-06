Quand Spotify te révèle tes tendances d'écoute

Spotify a lancé un outil officiel qui permet de découvrir des statistiques intéressantes sur la façon dont vous utilisez la plateforme d’écoute : durée, genre, titre favori, vous saurez tout sur vos goûts musicaux (si ce n’est pas déjà le cas).

" Vous êtes ce que vous streamez ", le message de l’outil officiel de Spotify, Spotify Me, est clair. En vous connectant à votre compte Spotify via cette application, vous aurez accès à toute une série de données concernant votre utilisation de la plateforme de streaming afin de dresser votre portrait musical.

Vous pensiez peut-être connaître vos habitudes d’écoute et pourtant, vous pourriez être surpris par les résultats. Au moyen de votre historique, Spotify Me va pouvoir vous définir qui est l’artiste que vous écoutez le plus, l’heure à laquelle vous écoutez le plus de musiques ainsi que le temps d’écoute, la diversité des genres écoutés. Vous saurez ainsi si vos goûts sont éclectiques ou non.