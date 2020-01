Quand les stars s'incrustent dans des tableaux de la renaissance

Nekfeu, Booba, Angèle, à quoi ressembleraient-ils s’ils avaient vécu à la Renaissance ? Sur Instagram, un dessinateur s’amuse à transposer des stars actuelles de la chanson française dans des peintures d’époque.

Kyesone est un illustrateur que l’on voit partout sur Instagram en ce moment ! Sa particularité est qu’il crée des dessins mêlant stars de la chanson française à des toiles de l’époque de la renaissance. Il s’amuse à faire voyager les rappeurs dans le temps.

On peut ainsi découvre Alpha Wann en Napoléon Bonapatre, Mr Oizo en Saint-Nicolas, Bigflo et Nekfeu en aristocrate, Vald en empereur, Lomepal en moine, Demi Portion et Orelsan en écrivain, les Daft Punk en chevaliers, Booba en gladiator, Angèle en madone, ou encore M en saltimbanque,…

Au total, le dessinateur a déjà posté une cinquantaine de portraits. Beaucoup de rappeurs sont mis à l’honneur dans ses tableaux fictifs, mais pas que, on retrouve aussi des artistes pop. Tous et toutes sont en tout cas issus du paysage médiatique francophone.

Découvrez l’intégralité de ces portraits originaux sur son compte Instagram.