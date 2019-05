Quand les réalisateurs demandent à leurs fans de ne pas spoiler leur film

Le spoil est partout et les réalisateurs de films sont de plus en plus nombreux à s’adresser directement à leurs fans leur demandant de ne pas spoiler leur œuvre. Le dernier en date n’est autre que le célèbre réalisateur Quentin Tarantino qui souhaite protéger son dernier film : « Once upon a time… in Hollywood ».

Le dernier Tarantino a été présenté ce mardi au festival de Cannes. La Bande-annonce de « Once upon a time… in Hollywood » est déjà sortie et elle annonce du lourd ! Margot Robbie, Brad Pitt, Léonardo Di Caprio sont à l’affiche de ce film qui retrace l’histoire du meurtre de la célèbre actrice et femme de Roman Polanski tuée chez elle par les membres d’une secte.

Avant que son film soit projeté au festival de Cannes, Quentin Tarantino a publié une lettre ouverte sur les réseaux sociaux demandant à ses fans qui verraient le film durant le festival de ne pas spoiler la fin du film aux autres personnes qui ne l’auraient pas encore vu.

J’aime le cinéma. Vous aimez le cinéma. La découverte d’une histoire pour la première fois est un voyage.

Dans sa lettre le réalisateur s’explique : « Je suis ravi d’être à Cannes pour partager « Once Upon A Time… in Hollywood » avec le public du festival. Le casting et l’équipe ont travaillé si dur pour créer quelque chose d’original, et tout ce que je demande, c’est qu’on évite de révéler quoi que ce soit qui puisse nuire à l’expérience des futurs spectateurs. Merci. » Le film sortira dans les salles le 14 août prochain et Quentin Tarantino espère que d’ici là, le mystère concernant son film restera entier ! Pour le moment, très peu d’informations sont disponibles, sa demande semble être respectée.