Quand les artistes murmurent au creux de votre oreille...

Tout démarre par un simple coup de téléphone. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à vous laisser porter par le doux murmure d’un artiste glissé au creux de votre oreille.

Un texte, une voix, un téléphone, deux inconnus, une conversation. Voici les ingrédients simples d"Au creux de l’oreille", une performance artistique originale, née en plein confinement.

Cette idée de lecture téléphonique donnée par les artistes est née afin de faire vivre le lien qui anime les spectateurs et les comédiens malgré la fermeture des lieux culturels. C’est le théâtre de La Colline en France qui a commencé ces conversations téléphoniques. L’appel téléphonique fonctionne bien pour faire ressentir des émotions explique Sophie Garnier, responsable des publics au Théâtre de La Colline dans un article de Usbek et Rica : "On sent l’émotion à travers le téléphone, à l’intonation de voix, au souffle. En tout cas, il y a un échange à partir d’un texte, comme au théâtre. Comme au théâtre, on permet de créer des rencontres entre les personnes, mais par le biais de la voix."

Aujourd’hui, le concept est repris en Belgique par "Ouvrir les portes". Parmi les artistes belges qui se sont joints au projet vous pouvez retrouver : Sarah Brahy, Bruno Georis, Véronique Guérin, Catherine Israël, Catherine Jandrin, Sophie Landresse, Aline Mahaux, Stéphanie Mangez, Laura Mann, Cécile Rittweger, Gilles Van Bunnen, Ségolène Van der Straten, Berthe Tanwo Njole… Et si vous êtes artiste et que vous aimeriez participer à ces appels téléphoniques artistiques, vous pouvez les contacter ici.

C’est joli, au début, les deux ont comme le trac, on est précautionneux, doux, délicat. C’est comme un moment précieux.

Ce qui plaît à la comédienne Ségolène Van der Straeten, c’est le côté "vivant" de l’exercice : "Chaque jour, c’est un immense plaisir que je prends à appeler des spectateurs que je ne connais pas et à leur lire de la poésie, du théâtre ou des extraits de romans. Ce sont des très beaux moments de partage et de culture qui maintiennent, dans cette période de confinement, un lien particulier entre l’acteur et le spectateur."

Du théâtre, de la poésie, un conte, les comédien.ne.s vous lisent de tout et vous offrent un moment suspendu dans le temps, dont vous sortirez probablement émus, bouleversés.