Quand le rap français te résume "Harry Potter" ou "Games of thrones" en quelques punchlines

Sur les internets on trouve des petites pépites… C’est le cas des vidéos de Fellow2.0 qui a comme passe-temps original de résumer des films comme "Harry Potter" en mixant des punchlines de rappeurs francophones. Vous n’avez pas tout compris ? Regardez la vidéo ci-dessous et ce sera plus clair.

La Fouine, Jul, PNL, Booba, Damso, Niska, Maître Gims… Autant de rappeurs que l’on peut entendre dans les mix du Youtubeur Fellow2.0.

Qui aurait cru que les meilleures punchlines de ces rappeurs compilées ensemble pouvaient vous résumer en quelques minutes des histoires mythiques comme "Star Wars", "Le seigneur des anneaux", "Games of thrones" ou encore "Harry Potter"? Les films choisis et le rap français sont tellement opposés par définition que ça en fait des vidéos très drôles.

Il faut dire que les vidéos réalisées par Fellow2.0 sont tellement bien gérées que si vous ne connaissez pas le scénario du film ou de la série en question, vous pourrez comprendre la trame de l’histoire. On a du mal à imaginer le nombre d’heures de préparation que demande une vidéo de trois minutes comme celle d’Harry Potter. Il faut d’abord résumer des heures et des heures de film pour en faire une histoire qui tient la route. Ensuite il faut dénicher LA bonne punchline qui résumera une idée ou une image précise en variant les plaisirs en termes de rappeurs.

Nous en tout cas on aimerait que Fellow2.0 ajoute sur sa liste le film Titanic ou la série Stranger Things, on a hâte de découvrir Damso et Kaaris qui vous résument l’histoire d’amour entre Rose et Jack.