Quand la ventriloquie rencontre l'opéra

A 21 ans seulement, Capucine assure la relève de la ventriloquie française et au féminin. Accompagnée de son dragon Elliott, elle publie régulièrement de nouvelles vidéos sur ses réseaux sociaux… Dans la dernière, Elliott découvre l’opéra.

Mia Mandineau, la youtubeuse de la chaîne 'Opéra et ses Zouz' et la ventriloque Le Cas Pucine (gagnante du concours 'La France a un incroyable talent' en 2019) se sont rencontrées pour tourner une vidéo originale. Mélanger opéra et ventriloquie… il fallait y penser !

Pourquoi ce featuring improbable ? Les parents de Capucine sont eux-mêmes artistes : son papa est flûtiste et sa maman clarinettiste, autant dire que Capucine a appris la musique en même temps que marcher, d’où son intérêt pour l’opéra. La jeune femme a même été choriste dans le Choeur d’enfants de l’Opéra de Paris.

Dans la vidéo, Mia Mandineau fait découvrir l’opéra à Elliott le dragon et celui-ci va bien entendu s’essayer à quelques vocalises. Selon elle, Elliott serait "soprano", car même s’il est masculin, il a un timbre de voix féminin (dû à Capucine).

Les deux jeunes femmes ont pris beaucoup de plaisir à tourner la sketch : "J’ai découvert le monde de Capucine, LA ventriloque de notre génération et son partenaire de scène (et coloc) Eliott. Qui l’eût cru que l’opéra et la ventriloquie auraient autant de choses en commun ?" s’étonne Mia Mandineau. En plus de cette vidéo sketch, une deuxième a été postée sur la chaîne 'L’opéra et ses Zouz' car Capucine et Mia ont beaucoup discuté et ont voulu partager leurs expériences communes.