Quand la santé mentale des humoristes va mal

Depuis de nombreux mois, le secteur culturel est à l'arrêt. Il subit de plein fouet la crise de coronavirus. Dans une vidéo humoristique, Vincent Taloche partage son quotidien d'humoriste confiné avec beaucoup d'autodérision.

Ce lundi 18 janvier, c'est le "blue monday", jour censé être le plus déprimant de l'année. En 2020, des "blue monday", on en a tous vécu plus d'un. Les confinements et la pandémie ont mis à rude épreuve notre santé mentale. Aborder ce sujet délicat avec humour, c'est ce qu'a souhaité faire l'humoriste Vincent Taloche, qui reconnait que lui aussi en a parfois gros sur la patate.

Depuis le premier confinement, Vincent Taloche, comme tous les artistes, est privé d'exercer son métier d'humoriste. Il n'a plus de contact avec son public et cela commence à se ressentir sur son moral! Dans cette vidéo partagée sur la page Facebook des frères Taloche, on découvre la compagne de Vincent Taloche raconter son quotidien avec l'humoriste confiné mais surtout déprimé. On y découvre un Vincent Taloche pas rasé, pas coiffé, vêtu d'un peignoir. L'humoriste semble complètement perdu. Sa compagne explique qu'il fait le phoque plusieurs fois par jour, qu'il confond les lampes avec des projecteurs, qu'il prend une banane pour un micro et qu'il a besoin d'être applaudi pour réaliser une tâche ménagère... On vous laisse découvrir la suite des gags en vidéo.