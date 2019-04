On les appelle les " instapoets " - contraction d’Instagram et de poet en anglais - et ils cartonnent sur les réseaux sociaux en comptabilisant des millions d'abonnés qui chaque jour, lisent et partagent leur poésie.

Plus besoin de sortir les bouquins pour trouver de jolis poèmes, il suffit juste de dégainer son smartphone et Instagram s’occupe du reste…

Rupi Kaur, figure de proue des poètes 2.0

Quand Instagram remet la poésie au goût du jour - © Tous droits réservés

La figure de proue n’est autre que Rupi Kaur, une canadienne de 26 ans qui a quitté l’Inde avec sa famille quand elle avait 4 ans. Pour Rupi Kur, tout a commencé en 2013 par la publication de poèmes accompagnés de dessins simples mais efficaces sur Instagram. En 2014, la jeune poétesse décide d’auto-publier son premier recueil de poésie " Milk and Honey ". Quelques mois plus tard, Rupi Kaur se fait repérer par Andrews McMeel Publishing, un éditeur américain qui décide de republier son anthologie en 2015. Le succès est instantané, le recueil devient un best-seller, il s’écoule à 2.5 millions d’exemplaires. " Milk and Honey " est resté 77 semaines dans le classement du " New York Times " des meilleures ventes aux Etats-Unis. Rupi Kaur, qui est à la tête d’une communauté de 3,6 millions de followers, part alors en tournée dans les Etats-Unis, comme le font les plus grands auteurs, pour promouvoir son livre qui a été distribué en plus de 35 langues.

Le 21 mars dernier, la version francophone de son deuxième recueil de poésie, " The sun and her flowers " a été publiée. Dans ce deuxième recueil, Rupi Kaur explore ses origines. L’histoire de sa famille qui a fui le Pendjab en Inde pour s’installer au Canada, le regard des autres sur leur différence culturelle à leur arrivée. Le livre rencontre déjà un réel succès.

Chaque jour des milliers de personnes lisent et partagent les poèmes de cette jeune poétesse. C'est un mélange de bribes d’un journal intime, de maximes et de dessins au crayon à papier. Les thèmes qu’elle aborde dans ses poèmes sont résolument féministes : l’amour, l’acceptation de soi et la féminité. Elle traite aussi de sujets plus durs comme le viol, la dépression, la migration et le tout avec une simplicité et une bienveillance déconcertante. Les poèmes sont courts, les émotions sont brutes, les mots sont directs, incisifs. Chacun peut s’identifier facilement à sa poésie. Tels sont les ingrédients d’un succès que les professionnels de la poésie classique ont parfois du mal à comprendre.

A 26 ans, la jeune poétesse a été érigée comme porte-parole des femmes de sa génération et figure dans le classement Forbes des " 30 under 30 " pour la catégorie média. On ne peut que vous conseiller de vous abonner à son compte Instagram pour profiter de sa douceur et de sa sagesse à votre tour.