Quand des reines de la Kpop Sud-Coréennes explosent les records sur Youtube

Un groupe féminin de Kpop sud-coréen vient de briser plusieurs records sur Youtube grâce à leur morceau " Kill This Love ".

Elles s’appellent Jennie, Lisa, Rosé et Jisoo et forment le girls-band BlackPink. Sorti le 5 avril dernier, leur titre " Kill This Love " est un véritable carton planétaire : 56.7 millions de vues en 24H, 100 millions de vues en 72H, deux records incroyables pour ces jeunes chanteuses sud-coréennes qui ont réussi à détrôner du podium Ariana Grande et son tube " Thank you next ".

En plus de ce record Youtube, " Kill This Love " s’est très rapidement hissé au sommet des charts Itunes aux Etats-Unis et dans une trentaine d’autres pays dont la France. Le titre fait partie des 10 titres les plus téléchargés sur Itunes, ce qui est assez exceptionnel pour un groupe de KPOP féminine !

Blackpink, c’est aussi le premier groupe de KPOP féminin a avoir été invité à jouer à Coachella, ce festival américain qui rassemble la crème de la crème des artistes (Ariana Grande, Billie Ellish, Childish Gambino, Bob Moses etc.). Et comme elles ont pété tous les records de vues, Youtube a décidé de promouvoir leur performance au festival Coachella sur le plus grand panneau publicitaire de Times Square à New-York ce week-end… Et cerise sur le gâteau, leur performance a été diffusée en direct sur la chaîne youtube du festival.

Les chanteuses sud-coréennes de Blackpink rassemblent tous les ingrédients d’une bonne Kpop : des clips colorés, rythmés, sexy, des chorégraphies stylées et des décors travaillés. Ce record vient confirmer le succès grandissant de la Kpop dans le paysage mondial, que l’on aime ou pas. Fin mai le groupe féminin donnera un concert soldout au Zénith de Paris. Les billets ont été vendus entre 70 et 180 euros.