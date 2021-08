Prenez des cours de répartie pour faire face au sexisme ordinaire grâce à un guide de punchlines "anti-relous" et un compte Instagram

Vous ne savez pas toujours quoi répondre à une énième remarque sexiste de la part de votre bosse, votre tonton ou un simple inconnu en rue ? En suivant le compte Instagram "Punchlinettes", vous ne resterez plus jamais sans voix face au sexisme ordinaire !

"Et les enfants, c’est pour quand ?", "Mange pas trop, c’est pas bon pour ta ligne", "T’as tes règles ?" Combien de fois cela vous est-il déjà arrivé, après avoir entendu ce genre de remarques sexistes de vous dire "M****! Si seulement j’avais pu lui répondre ça sur le moment même plutôt que d’être restée muette !" On sait toutes trop bien que la bonne punch line ne vient pas toujours au bon moment. Pour remédier à cela, Marion, créatrice du compte Instagram "Punchlinettes" vous fournit une gigantesque liste des meilleures réparties à sortir en cas de remarques désobligeantes.

- T’es un peu moins appétissante qu’avant dis donc… - Je tiens à rappeler que la perte de goût est un des symptômes du covid. Je dis ça, je dis rien.

Créé en avril 2019, "Punchlinettes" est un projet pédagogique qui sensibilise et lutte contre le racisme ordinaire qui a déjà conquis près de 124.000 abonnés. Chaque jour, "Punchlinettes" publie des mises en situation de sexisme ordinaire et des moyens d’y répondre avec intelligence et une bonne dose de sarcasme. "On veut encourager des petites bouches à devenir des grandes gueules qui réagissent, qui ripostent et qui assument. On veut aider à frapper en plein cœur, les discours toxiques de tous les jours : ton meilleur pote, ton tonton Gégé, ton boss, les inconnus dans la rue ou encore ta mère. On veut faire du bruit et surtout s’imposer" explique Marion sur son site internet.

En plus d’être un compte Instagram didactique et humoristique, "Punchlinettes" se veut aussi participatif ! Vous pouvez effectivement envoyer vos témoignages ou plus belles punchlines à Marion via son site internet, afin qu’elle puisse ensuite les repartager de manière anonyme sur Instagram. "Vos témoignages nous permettent de comprendre les remarques sexistes auxquelles vous êtes confronté.e.s au quotidien. Nous conservons précieusement ces remarques de manière totalement anonyme et nous y trouvons les punchlines les plus appropriées, celles qui vous aideront à riposter si vous devez y faire face une nouvelle fois" explique Marion, la créatrice de "Punchlinettes".

En parcourant les différentes punchlines du compte Instagram, impossible de ne pas avoir le sourire aux lèvres en s’imaginant sortir certaines répliques à sa tante Nicole ou son collègue Eric. L’humour est d’ailleurs la règle numéro un de Marion : "Notre règle numéro une reste avant tout l’humour : nous sommes partisan.e.s de l’ironie et de la sournoiserie, car nous sommes convaincu.e.s que se moquer en riant est bien plus efficace que d’agresser verbalement quelqu’un, même si l’on s’est senti agressé en premier." Marion a d’ailleurs mis au point onze règles à respecter pour créer une punch line efficace. Vous pouvez retrouver ces conseils ici.