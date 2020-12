"Première vague", une websérie documentaire sur le personnel soignant face à la pandémie, à découvrir sur Auvio

Première vague est à découvrir sur Auvio à partir de ce 4 décembre. La websérie documentaire de dix épisodes de 10 minutes nous plonge dans le quotidien du personnel soignant avec les témoignages, par vidéoconférence, de 35 personnes professionnelles de la santé, en pleine première vague.

L’idée de ce projet est née le 17 mars, soir de l’annonce du premier confinement. Olivier Magis contacte Christopher Yates. Les deux réalisateurs se demandent s’il n’y a pas urgence à filmer le travail des soignants de première ligne.

Nous étions convaincus qu’il fallait utiliser le cinéma pour faire exister celles et ceux qui allaient affronter, dans l’ombre, l’épidémie.

Mais comment tourner dans l’urgence avec les limitations de déplacement ? Et surtout, que filmer et comment s’y prendre sans scénario, sans budget, sans matériel adéquat et sans pouvoir rencontrer les protagonistes ? Déterminés, ils contactent du personnel soignant parmi leurs relations et réfléchissent au moyen de les filmer. Parallèlement, ils proposent à des documentaristes de les rejoindre et sollicitent le soutien de sociétés de production avec qui ils ont déjà collaboré (Playtime Films et Eklektik Productions). Quelques jours plus tard naît un collectif de douze réalisateurs et réalisatrices chargé de mener d’inoubliables correspondances filmées en vidéoconférences avec plus de 35 soignants et soignantes.

Un autre point de vue sur la crise

La première volonté du collectif était de documenter le travail des soignants de première ligne sous l’angle de leur vécu et de leurs émotions, et non sous l’angle des faits.

Première vague part à la rencontre de ces femmes et ces hommes téméraires. Sur fond de crise sanitaire et politique, ces carnets de bord intimes nous livrent leur ressenti journalier, dévoilant une capacité de résilience extraordinaire, mais aussi la fragilité de l’être humain face à l’urgence et l’inconnu.

Ce sont 35 soignants et soignantes de Bruxelles et de Wallonie qui ont accepté de livrer leur témoignage.

Je me rendais bien compte que ce qu’on allait vivre avait un caractère exceptionnel et qu’il fallait laisser une trace, un souvenir de tout ça. Le temps passe et les choses s’oublient.

précise l’un des témoins, Chef infirmier aux soins intensifs. La plupart des personnes interrogées n’avaient jamais pris la parole devant une caméra. Pourtant, la majorité a tenu à s’exprimer face caméra pour ne pas laisser tout l’espace de parole aux politiciens et aux experts qui ont accès aux médias.

Le webdocu montre le vécu de ces personnes face au défi de la crise, au stress, à la fatigue et à leur impuissance face à une maladie inconnue. Pour elles, c’est aussi un espace neutre où poser leurs émotions de la journée. Les entretiens deviennent comme un exutoire, un lieu de refuge ou encore un cabinet de psychologie alternatif.

La spécificité de cette websérie documentaire réside dans le dispositif unique qui la définit. C’est la multiplicité des voix et les heures de correspondances filmées (250 heures au total) qui ont fait émerger les thématiques.

Plutôt que d’axer la narration sur la chronologie et l’historicité de la pandémie en Belgique, la websérie se construit autour du vécu ressenti par le personnel soignant de première ligne durant la crise. Cette forme donne accès à des récits singuliers et touchants.

► Première vague sur Auvio