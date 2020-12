Pour les fêtes, optez pour des cadeaux d'artistes belges !

Chaque année, à l’approche des fêtes, c’est le même casse-tête : trouver les cadeaux originaux qui plairont à nos proches. Cette année, suite à la crise du Covid-19, pensez à soutenir les artistes belges lors de vos achats de fin d’année, afin de faire doublement plaisir.

Pour la seconde fois ; le NATIONA (A) L célèbre la création contemporaine et le savoir-faire belge en lançant un grand marché pluridisciplinaire virtuel : mode, design, cinéma, arts plastiques, numériques, édition, gastronomie ou musique… Aucune discipline n’est oubliée ! Cette nouvelle édition aura lieu uniquement en ligne, Covid-19 oblige…

L’e-supermarket du NATIONA (A) L est à la croisée de l’exposition, de la foire d’art et du concept store explique sa fondatrice Adeline d’Ursel. Chaque objet est sélectionné avec soin "pour stimuler la création de nouveaux imaginaires, l’emploi de nouveaux matériaux, d’autres visions, d’autres démarches de production plus éthiques…"

L’e-Nationa (a) l a plusieurs fonctionnalités : "Le marché" vous permet de naviguer au gré des œuvres et des produits pour y faire vos achats. Les pages "exposants" vous en apprennent plus sur les artistes présentés. Et enfin, le dernier volet s’intitule "connecter": "Nous encourageons nos artistes à partager leur agenda pour organiser des moments privilégiés avec les utilisateurs via vidéoconférence (workshops, ateliers, concerts, conférences ou rencontres privées). En retissant ce lien humain via le digital, nous espérons jouer un rôle clé dans la transformation des comportements d’achats en ligne, et pousser notre audience à devenir des consomm’acteurs dans le maintien des écosystèmes culturels et créatifs locaux" explique Adeline d’Ursel.

Toutes les œuvres présentées ont été choisies selon trois critères : locaux (belges ou formés en Belgique), éthiques (démarche durable) et artistiques (créatifs et ou critiques). Pour le moment, une cinquantaine d’exposants sont déjà représentés sur l’e-supermarket. Chaque semaine, une dizaine de nouveaux noms s’y ajouteront.

L’ambition du NATIONA (A) L est vraiment de pouvoir mettre en lumière le talent de tous ces artistes qui souffrent de la crise du Covid-19 ""mais aussi d’exporter leur savoir-faire par-delà nos frontières… Nous avons pour ambition de devenir la plus grande plateforme de rencontre avec les artistes et les initiatives culturelles et locales. Et, pourquoi pas, leur permettre d’acquérir une renommée plus large. En ce sens, avec cette édition 100% digitale, la portée du Nationa (a) l devient internationale."

Cette année, pour les fêtes, offrez du belge !