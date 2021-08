Podcast: "S'aimer comme on se quitte", deux jours dans la vie d'amoureux

Une histoire d'amour résumée en deux petites journées, voici ce que propose cet touchant podcast du journal Le Monde.

Si vous êtes abonné au journal Le Monde, vous connaissez peut-être l'excellente rubrique de la journaliste Lorraine de Foucher intitulée "S'aimer comme on se quitte". Depuis 2018, la journaliste y raconte des témoignages intimes et touchants, sur de réelles histoires d'amour. Lorraine de Foucher a pris le pari de vous présenter ces histoires de manière singulière: " Deux jours dans la vie des amoureux. Le premier parce que tout s’y joue, le dernier parce que tout s’y perd. A chacun de deviner ce qui s’est passé entre-temps."

Au vu du succès de cette rubrique, le journal Le Monde a décidé, pour notre plus grand plaisir, de l'adapter en podcast. Les différents témoignages sont ainsi interprétés par des comédiens qui racontent les histoires précieusement récoltées et retranscrites par Lorraine de Foucher. Parmi les comédiens qui se sont glissés dans la peau de ces amoureux.ses déchu.e.s, on retrouve notamment Jonathan Zaccaï, Luis Rego, Adama Diop, Florence Loiret, Medi Sadoun, Judith Henry, Céline Milliat.

Les histoires des autres disent toutes quelque chose de nous, car on aime comme notre époque nous le permet.*

En plus d'avoir droit à une réelle interprétation intime des histoires d'amour, chaque épisode du podcast "S'aimer comme on se quitte" est entrecoupé par de petites chansons, composées spécialement en fonction du récit conté. Les différents épisodes ont notamment été mis en musique par Lord Esperanza, Axel Baupain ou encore Barbara Carlotti.

"Avec les voix des comédiens et l’habillage musical, le podcast "S'aimer comme on se quitte" est à la frontière entre le journalisme et une interprétation plus fictionnelle de ces moments vécus, qui sont narrativement très forts" explique Lorraine de Foucher au site Lalettre.

Si les articles "S'aimer comme on se quitte" sont payants, vous pouvez découvrir les témoignages gratuitement en écoutant les différents épisodes de ce podcast sur l'amour. Vous y découvrirez par exemple l'histoire d'amour d'Arthur, 31 ans, qui est tombé amoureux lors d'un séjour à l'hôpital psychiatrique; celle de Sonia, 41 ans, qui a tout fait pour que son mari découvre sa liaison ou encore celui de Ludovic, 49 ans, qui a annoncé à sa femme être amoureux d'un autre homme.

Retrouvez tous les épisodes sur le site du Monde, ou sur Spotify ci-dessus.

*Lorraine de Foucher au site Lalettre.