"Playing for Change", inspirer et connecter le monde à travers la musique

"Playing for Change" est un mouvement qui souhaite inspirer et connecter le monde au travers de la musique. Sur la chaîne Youtube du mouvement, vous pouvez découvrir des vidéos d’une même chanson chantées aux quatre coins du monde par différents artistes.

"Playing for Change" est né en 2002 sous l’impulsion de Mark Johnson et Whitney Kroenke, deux artistes et voyageurs qui sillonnaient à l’époque les rues des Etats-Unis à bord d’un studio mobile, en quête de rencontres musicales inspirantes. "En 2005, Mark Johnson, alors qu’il marche dans les rues de Santa Monica, en Californie, entend la voix de Roger Ridley chanter Stand By Me et décide, touché par cette voix unique, de lui proposer d’être le premier à enregistrer sur une version “Autour du Monde” de cette chanson" peut-on lire sur le site de "Playing for Change".

La musique a le pouvoir de défaire les frontières et transcender la distance entre les gens.

Chaque vidéo fonctionne sur le même principe : rassembler des dizaines de musiciens et de chanteurs, issus de pays et de cultures différentes, autour d’un même morceau. "Playing For Change" partage à travers leurs vidéos des messages d’amour, de partage et de respect tout en mettant en avant des artistes et musiciens de très grande qualité comme on peut le voir dans la reprise de "Stand By Me" chantée par les artistes suivants: Washboard Chaz (Louisiane), Clarence Bekker (Pays-Bas), Twin Eagle Drum Group (New Mexico), François Viguié (France), Cesar Pope (Brésil), Dimitri Dolganov (Russie), Roberto Luli (Italie), Geraldo et Dionisio (Venezuela), Junior Kissangwa Mbouta (Congo), Pokei Klaas (Afrique du Sud), Django Degen (Espagne), Sinamuva (Afrique du Sud), Stefano Tomaselli (Italie) et Vusi Mahlasela (Afrique du Sud).

Ne cherchez pas, vous ne verrez pas de grandes vedettes dans les vidéos de "Playing for Change", seulement des artistes de rue dotés d'un grand talent. On y retrouve par exemple celui qu'on appelle Grandpa Elliott, un chanteur qui " ne paye pas de mine " avec sa salopette, son galurin, sa barbe blanche en bataille, son harmonica et sa gouaille et pourtant il vous séduira en quelques notes à peine.

Au vu du succès des différentes vidéos sur Youtube, les fondateurs de "Playing for Change" ont décidé de lancer une organisation à but non lucratif qui se consacre à la création d’écoles de musique et de programmes éducatifs aux quatre coins du monde. Un projet que vous pouvez suivre sur Facebook et Youtube.