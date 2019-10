"Pionnières", le podcast de Radio Nova qui met à l'honneur les femmes qui ont marqué l'histoire de la musique

Depuis cet été, Radio Nova propose un nouveau podcast appelé "Pionnières". Chaque épisode trace le portrait d’une femme qui a façonné le monde de la musique.

Le podcast proposé par la journaliste Clémentine Spiler de Radio Nova s’appelle "Pionnières". Chaque épisode est dédié à une femme, artiste, musicienne, chanteuse, rappeuse qui, à son niveau, a fait bouger le monde de la musique : créatrices de labels, d’albums, de festivals, de collectifs, d’instruments ou encore de technologies musicales. "Pionnières" met à l’honneur des femmes connues, inconnues voire carrément oubliées mais qui ont œuvré pour la musique.

Grâce à ce podcast, on (re) découvre le portrait de MIA, artiste révoltée et controversée dont les morceaux sont imprégnés de son parcours et de ses revendications politiques. Clémentine Spiler vous raconte aussi l’histoire de Jackie Shane, pionnière transgenre de la soul canadienne, dont le style androgyne et extravagant a marqué son époque. "Pionnières" raconte ensuite l’histoire de Sonita, jeune rappeuse afghane engagée contre les mariages forcés et celle de Claudia Jones, militante communiste qui a créé le Carnaval de Notting Hill.

Le format est court, une dizaine de minutes par épisode et se consomme facilement. On se laisse porter par la douce voix de Clémentine Spiler, malgré un commentaire que l’on pourrait trouver fort écrit. Le tout est entrecoupé et habillé de morceaux des artistes dont il est question dans l’épisode, ce qui nous donne qu’une envie : aller écouter et découvrir avec beaucoup de plaisir les morceaux de chacune de ces femmes qui ont marqué l’histoire de la musique. On apprécie également la diversité des origines des artistes mises à l’honneur dans ce podcast qui nous fait voyager aux quatre coins du monde.

"Pionnières" est disponible à l’écoute sur le site de Radio Nova, sur Apple Podcasts et sur Spotify.