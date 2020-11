Petite dose quotidienne d'humour : Creustel est de retour pour une saison 2 !

C’est la bonne nouvelle du confinement : le duo français "Creustel" qui s’était amusé à doubler de célèbres scènes de films avec beaucoup d’humour lors du premier confinement est de retour !

C’est sur Instagram que le duo a annoncé la bonne nouvelle, en postant une nouvelle vidéo de doublage d’une scène de Spiderman : "Nous voilà revenus à la case départ. Quand est-ce que ça va s’arrêter ?" se lamente Kirsten Dunst à Tobey Maguire… "Même si on a l’impression de manger une grande tartine de m… Depuis le mois de mars, on sait très bien ce qui nous reste à faire. Va nous acheter du PQ et essayons de nous marrer !" A en croire cette réplique, l’humour est toujours au rendez-vous.

Pour rappel, c’est lors du premier confinement que Julien Pestel et Marion Creusvaux, un couple de comédiens, avaient commencé à poster leurs vidéos humoristiques sur Instagram. Le ton et le concept original ont tout de suite séduit et leur nombre d’abonnés s’est rapidement envolé.

Aujourd’hui ils sont plus de 330.000 à être heureux de pouvoir continuer à suivre les nouvelles aventures du couple Creustel. "On n’aurait jamais cru rempiler. Mais quand on a su qu’on serait reconfinés, on y a tout de suite pensé. Il y a tellement de choses tristes et démoralisantes qui se passent, alors faire quelques blagues, ça vaut le coup" explique le couple au Parisien. Il y aura peut-être des nouveautés cette saison-ci, Marion Creusvaux et Julien Pestel annoncent penser à explorer d’autres vidéos que le cinéma : des publicités, des séries, ils ont des idées plein la tête !

Pour rire et vous changer les idées, c’est par ici que ça se passe ! Le couple a annoncé poster une vidéo tous les deux jours et espère ne jamais avoir à faire une saison 3.