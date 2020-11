"Paye ton rôle", sur Instagram des étudiants dénoncent les discriminations et abus dans les écoles de théâtre

"Paye ton rôle" est un compte Instagram créé par et à destination des étudiants en écoles de théâtre en Belgique et à l’étranger. Le but : ouvrir la parole aux victimes de professeurs agresseurs. Sexisme, homophobie, racisme, grossophobie… Tous les types de discriminations y sont dénoncés publiquement.

Le compte Instagram "Paye ton rôle" n’a que 5 mois et pourtant, plus de 250 témoignages ont déjà été postés. De nouveaux arrivent encore tous les jours dans la boîte mail du compte. A chaque fois, le récit d’agression est glaçant. Le compte Instagram a été créé par deux étudiantes d’une vingtaine d’années, toutes deux inscrites dans une école de théâtre belge. Celles-ci, par peur de représailles, ont préféré garder l’anonymat, ainsi que taire le nom de l’école dans laquelle les deux jeunes femmes étudient. "On est obligées de garder l’anonymat car le théâtre est un petit milieu. Si vous osez l’ouvrir publiquement, vous savez que vous risquez d’être blacklisté." explique Noémie (prénom d’emprunt). "On sait que cela pourrait jouer en notre défaveur au prochain concours ou casting que l’on voudra passer, et pourtant ce n’est qu'un compte Instagram'." ajoute Lucie (prénom d’emprunt également).

Mon prof, me trouvant trop pudique, s’est collé derrière moi et m’a attrapé le sein, devant tout le monde en disant : "La scène c’est ça, c’est la liberté du corps, il faut vous libérer."

Le compte "Paye ton rôle", Lucie et Noémie ont décidé de le créer après un énième accident, celui de trop. Face un mutisme de la part de la direction de leur école et ne sachant plus vers qui se tourner, elles ont eu envie que leurs témoignages résonnent sur le web. Très vite, elles ont commencé à recevoir des messages venant d’autres écoles que la leur. "France, Suisse, Québec… On se rend compte que la discrimination et les abus de la part de professeurs sont systémiques dans les écoles de théâtre et que surtout, ils n’ont pas de frontières !" expliquent les jeunes femmes.

En passant en revue les messages publiés, on se rend compte très vite que tous les types de discrimination y sont dénoncés.

On a voulu créer un compte inclusif et dénoncer aussi bien le sexisme, que le racisme, la grossophobie et l'homophobie…

Parmi les témoignages les plus fréquents, il y a ceux liés à la nudité et à l’intime. Des élèves forcés de se dénuder face à leurs camarades, ou obligés de poser des actes sexuels pour une scène. "Comme partout, il devrait y avoir au théâtre la notion de consentement. Avant de m’exiger de me mettre nue devant mon professeur et les autres élèves, on devrait me demander si je suis d’accord et se demander si c’est vraiment utile pour la scène." Noémie et Lucie, ainsi que de nombreux autres étudiants sur "Paye ton rôle", dénoncent le fait d’être tout le temps poussés dans leurs limites. "Parce qu’on veut devenir comédiens on est sensés tout accepter sans broncher. On nous culpabilise si on ne veut pas se déshabiller ou embrasser un partenaire. On nous dit qu’on doit le faire 'pour l’amour de l’art.'"