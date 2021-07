"Patience mon amour", une série Arte sur la PMA à suivre en story sur Instagram

Arte frappe fort avec sa nouvelle série à suivre sur Instagram. "Patience mon amour" raconte les pérégrinations d’un couple de Françaises face à la PMA.

Le pitch : "Alice veut un enfant depuis longtemps. Très longtemps. Mais elle souffre d’endométriose. Gabrielle, avec qui elle est en couple depuis dix ans, décide alors de faire la PMA. Deux ans de tentatives infructueuses plus tard, Gabrielle ne sait plus trop ce qu’elle veut. Alice envisage de nouvelles possibilités de son côté… "

Les 31 épisodes de cette série, vous l’aurez compris, sont diffusés dans un format original : en story Instagram, en format vertical. Chaque épisode de trois minutes dépeint le quotidien d’Alice et Gabrielle, entre espoir et désillusions, mois après mois : les rendez-vous chez le médecin, l’annonce aux parents, les allers-retours entre l’Espagne et la France, le coût de toutes ces interventions médicales… La série raconte avec beaucoup de justesse les interrogations du couple autour du désir d’enfant et le long chemin pas toujours évident que peut être la PMA, ses conséquences physiques et psychologiques. "Patience mon amour" raconte également comment le couple souffre de cette folle course contre la montre pour arriver à avoir un enfant. Une pression et des difficultés qui remettent parfois tout en cause.