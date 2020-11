Ouvrez une fenêtre partout dans le monde grâce au site "Window Swap"

Le temps en confinement commence à vous sembler long ? Vous aimeriez être sur une plage à Honolulu ou sur des skis à la montagne ? On a la solution pour vous permettre de vous évader quelques instants, sans bouger de votre salon !

Pour faire le plein de beaux paysages en quelques clics seulement, ça se passe sur le site internet "Window Swap". Comme son nom l’indique, il vous permet d’échanger la vue de votre fenêtre, avec celle d’une autre, à l’autre bout du monde.

Une fois connecté sur le site, celui-ci vous propose "d’ouvrir une fenêtre quelque part dans le monde". L’étape d’après, vous voici au Maryland (USA), à Istanbul (Turquie) ou sous le soleil espagnol à Madrid…

Le site "Window Swap" a lui-même été lancé durant le premier confinement par un couple originaire de Singapour. L’idée est simple : offrir des vidéos filmées de vues de fenêtres aux quatre coins du monde. Et en plus, tout le monde peut participer ! Il suffit de partager une vidéo de 10 minutes maximum, filmée en mode statique, et prise depuis sa fenêtre. Vous précisez l’endroit où cette vidéo a été prise ainsi que votre prénom et le tour est joué ! Les internautes pourront ensuite profiter de votre vue, qu’elle soit citadine ou plutôt campagnarde. L’important est qu’elle permettra à quelqu’un, à l’autre bout du monde, de rêver pendant quelques instants.

Cette idée originale est assez similaire à une autre dont nous vous avons déjà parlé lors du premier confinement : le groupe Facebook "View From My Window". Il s’agit du même principe sauf qu’à la place de partager des vidéos, les internautes envoient des photos de "vues de leurs fenêtres". Celles-ci sont publiées, non pas sur un site internet mais sur un groupe Facebook. La créatrice de ce groupe Facebook, une Belge expatriée à Amsterdam, a d’ailleurs décidé de publier un livre rassemblant photos et témoignages touchants recueillis sur son groupe Facebook lors du premier confinement. Le livre sortira prochainement : le 18 novembre prochain.