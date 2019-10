"On the verge", le podcast dans lequel les hommes se confient sans tabous, ni jugements sur leur sexualité

Enfin un podcast qui parle de sexualité masculine sans tabous, ni jugements ! "On the verge" ce sont des hommes qui se dévoilent durant une heure sur leur sexualité durant un entretien respectueux et instructif.

Les podcasts qui abordent la sexualité, ce n'est ni nouveau, ni rare. La particularité de "On the verge" c’est que ce podcast donne exclusivement la parole aux hommes. Ils s’appellent Sam, William, Emile, Thibaut... et tous ont accepté de réaliser un entretien d’une heure durant lequel ils se dévoilent en toute honnêteté sur leur sexualité au micro d’Anne-Laure Parmentier. Pas de blague graveleuse entre potes au programme, pas d’allusions plus ou moins subtiles non plus. "On the verge" ce sont des hommes qui osent parler de l’évolution de leur vie sexuelle, de leurs questionnements et de l’aspect médical de façon sérieuse et intime.

Chaque entretien est divisé en trois parties : L’avant, qui est dédié au premier souvenir lié à la sexualité, à la première fois, les frissons des premiers émois. Le Maintenant, dédié à la vie sexuelle d’aujourd’hui, ses envies, ses tabous, sa libido. L’après, dédié à demain, quelle place aura le sexe dans la suite de sa vie, son rapport au temps qui passe, les expériences et les fantasmes qu’il souhaite encore vivre.

On y découvre l’histoire de Sam, qui raconte comment il est arrivé à vendre ses prestations sexuelles pendant 7 ans. Celle d’Emile et sa jeunesse décadente à Annecy, son arrivée à Paris et ses explorations sexuelles diverses et variées. Celle de Mathieu, qui raconte sa découverte de la sexualité tardivement. Celle de Loïck qui dévoile les difficultés d’être homosexuel en province… Des récits de vie différents mais surtout authentiques dans lesquels on sent la vulnérabilité de ces hommes et ça fait du bien !

Ce podcast est à écouter sur le site de "On the verge", sur soundcloud, Apple Podcast, Deezer, Spotify et sur Facebook. A votre tour de réserver à ces hommes une écoute bienveillante et non jugeante.