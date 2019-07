"On Hair" le podcast qui décrypte nos relations avec nos... cheveux

"On Hair" c’est le podcast de Linda Chibani qui fait parler vos cheveux. Personnalités, experts et acteurs de l’industrie capillaire partagent leurs expériences capillaires sans langue de bois.

Ils sont crépus, frisés, lisses, fins, épais, colorés, décolorés, tressés, longs, courts et nous donnent souvent du fil à retordre. Nos cheveux peuvent a priori paraître être un détail insignifiant de notre vie et pourtant ils sont bien plus qu’une simple partie de notre corps.

"Comment grandir et se construire avec une coupe de cheveux qui nous a été imposée dès l’adolescence ? En quoi les choix capillaires de nos parents peuvent impacter la femme ou l’homme que nous serons ?" Telles sont les questions que Linda Chibani se posent et auxquelles elle essaie de répondre au travers de différentes interviews de femmes et de personnalités du monde de l’industrie capillaire. Un podcast qui tend à déconstruire les stéréotypes de beauté des cheveux des femmes et tout ce qu’elles s’infligent pour y correspondre.

La chevelure de Linda Chibani est brune et bouclée mais elle les aurait voulus lisse et châtain clair. Comme beaucoup de femmes, Linda Chibani s’est beaucoup cherchée au niveau capillaire. D’origine tunisienne, elle a observé dès son plus jeune âge, les femmes de sa vie (mères, grands-mères, tantes) se lisser les cheveux pour les grandes occasions.

Très tôt, j’ai accepté l’idée que pour être jolie, on a les cheveux lisses, et que les boucles, c’est ce qui est banal, c’est la vie de tous les jours.

Onze épisodes sont déjà disponibles à l’écoute. Linda Chibani y aborde divers thèmes comme la perte de cheveux après une grossesse, les cheveux gris, le défrisage et même la question de genre. "Quelle place pour la part masculine et féminine qui est en nous ?" C’est la thématique du onzième épisode de "On Hair" et c’est Camille Roblin qui y répond. Camille a toujours eu une coupe courte et elle explique que ce choix de coupe de cheveux a structuré la femme qu’elle a été. Dans cet épisode, Linda Chibani et Camille Roblin parlent d’hétérosexualité, l’homosexualité, de puberté, de ses colorations, de la façon dont elle accepte sa nouvelle longueur de cheveux.

Pour ne pas louper les prochains épisodes de "On Hair" abonnez-vous à la page Facebook et au compte Instagram du podcast. Et pour écouter ceux déjà disponibles, rendez-vous sur soundlcoud.