On en sait plus sur la collaboration entre Michelle et Barack Obama et Netflix

L’ancien couple présidentiel des Etats-Unis vient d’annoncer les différents programmes sur lesquels leur maison de production est en train de travailler pour Netflix, il y aura des documentaires et des longs-métrages inspirants.

La société de production de l’ancienne Première Dame, Higher Ground, est en train de travailler sur différents projets pour Netflix. La plateforme de vidéo à la demande avait confirmé en mai 2018 avoir signé avec le couple Obama, un accord portant sur la production de films, séries et documentaires pour Netflix. On en sait un plus aujourd’hui sur les différents projets pour lesquels Michelle et Barack Obama travaillent aujourd’hui et il s’agit selon eux de projets qui « ne vont pas juste nous divertir mais qui, nous éduqueront, connecteront et inspireront. »

1. American Factory

La première production sera le documentaire American Factory de Steven Bognar et Julia Reichert, présenté au Festival de Sundance où il a remporté le prix de la réalisation. Le film traite d’une usine appartenant à des Chinois et située dans l’Ohio post-industriel.

2. Bloom

Une série dramatique sur le monde de la mode New-New-yorkaise après la Seconde Guerre Mondiale. La série montrera les obstacles auxquels les femmes et les personnes de couleur ont été confrontées à l’époque.

3. Prophet of Freedom

Une adaptation du roman de David W. Blight qui a été récompensé d’un prix Pulitzer en long-métrage. Le livre raconte la vie de Frederick Douglass, ancien esclave noir devenu l’une des figures emblématiques de l’abolitionnisme.

4. Overlooked

Une version télévisée de la rubrique éponyme du New York Times. Il s’agit d’une série de publications de nécrologies de personnalités dont le décès n’avait pas été annoncé à l’époque car il s’agissait de femmes ou de personnes noires.

5. Listen to Your Vegetables and Eat Your Parents

Une série avec des épisodes d’une demi-heure qui donnera aux enfants d’âge préscolaire et aux familles des conseils sur la nourriture. Ce programme fait écho aux mesures prises par Michelle Obama lorsqu’elle était First Lady à la Maison Blanche. En effet, durant les mandats de Barack Obama, Michelle Obama avait fait de l’alimentation et la lutte contre l’obésité ses sujets de prédilection.

6. Fifth Risk : Undoing Democracy

Une adaptation du livre de Michael Lewis sur l’arrivée au pouvoir de Donald Trump. Ce livre est une critique du président américain qui est arrivé au pouvoir sans avoir préparé son arrivée aux affaires et qui n’écoute pas les briefings et communications de ses équipes. Michael Lewis remet également en cause les choix de Donald Trump pour composer son administration, en plaçant à des postes importants, des personnes sans expérience.

L’adaptation du livre en série non fictionnelle par les Obama « visera à présenter l’importance du travail de l’ombre effectué par des héros du quotidien qui guident notre administration et protègent notre nation », peut-on lire dans le communiqué.

7. Crip Camp

Un documentaire sur un camp d’été pour adolescents handicapés de Woodstock, dans le nord de l’état de New-York à la fin des années 1960 et début des années 1970.