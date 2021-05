On adore "L’émoustille", la nouvelle newsletter qui fait la promotion de femmes artistes

Les quatre rédactrices de "l’Emoustille" précisent également sur leur compte Instagram et sur leur site internet qu’il s’agit d’ une newsletter subjective totalement assumée qui met en avant leurs coups de cœur personnels pour telle ou telle artiste. Le point commun entre toutes ces femmes qui présentées à chaque numéro de "l’Emoustille" est qu’elles ont réussi à provoquer une émotion intense dans les petits cœurs d’Audrey, de Lena, de Camille et Noémie. D’où le nom si joliment trouvé : "l’Emoustille"! "On ne va pas forcément entrer dans les détails et la description de l’œuvre, on va plutôt insister sur ce qu’on a ressenti en découvrant l’artiste" précise Lena Celnik.

Si "L’émoustille" fait la promotion de femmes, le propos n’est pas féministe pour autant précise Audrey : "Les propos abordés dans les œuvres présentées dans la newsletter ne sont pas nécessairement féministes bien que, globalement les artistes auxquelles on s’intéresse toutes les quatre sont dans une démarche et une réflexion qui est féministe et interculturelle. L’idée n’est pas de faire une newsletter exclusivement féministe, même si on doit le reconnaître, la démarche l’est forcément un peu."

Noémie Jadoulle, Audrey Vanbrabant, Camille Toussaint et Lena Celnik sont quatre amies qui aiment se retrouver en terrasse ou au coin du feu pour parler des derniers films/bouquins/spectacles qu’elles ont adoré, qui les ont fait se questionner, rire ou pleurer à chaudes larmes. Il y a quelques mois, elles ont eu l’idée de lancer une newsletter pour partager tous ces bons plans culture avec le plus grand nombre. Sauf qu’il ne s’agit pas d’une newsletter culturelle comme les autres… "L’idée de cette newsletter c’est vraiment de visibiliser des artistes femmes . On est parties du constat que la promotion d’artistes hommes, que ce soit en littérature, en cinéma ou en arts plastiques est toujours beaucoup plus importante que celle réservée aux artistes femmes. Notre souhait est vraiment d’essayer de rééquilibrer la balance, à notre niveau, d’où l’idée de sortir cette newsletter" confie Audrey Vanbrabant.

Chaque mois, "l’Emoustille" vous proposera trois recommandations d’œuvres à lire, à écouter, à regarder et à vivre en live : des romans, des essais, de la bande dessinée mais aussi de la littérature jeunesse, des podcasts, des pièces de théâtre, des films, des séries, ou encore le dernier album d’une artiste émergeant… "On présente des oeuvres qui nous émeuvent, nous questionnent, nous aident à nous déconstruire. Celles qu’on n’entend pas assez, qu’on ne voit pas assez. Des découvertes culturelles en tous genres et pour tous les goûts" telle est la promesse de "l’Emoustille".

De la littérature à l’illustration en passant par le cinéma, les chaînes YouTube, les comptes Insta, les séries, le porno ou le théâtre.

Ce qui différencie "L’Emoustille" des autres newsletters et contenus féministes disponibles sur le web et les réseaux, c’est son encrage belge confie Audrey Vanbrabant : "On a ce grand syndrome de l’imposture belge qui fait qu’on regarde toujours ce qui se fait en France, on écoute énormément de podcasts français, on lit des newsletters françaises et au final on s’intéresse toujours à un féminisme porté par des Françaises. A une échelle belge, il n’y a quasiment rien. C’est pourquoi dans "l’Emoustille" on veut vraiment mettre l’accent sur les artistes femmes ET belges. Il faut arrêter de baser la notoriété d’une artiste uniquement sur son succès en France ! Il y en a plein qui s’en sortent très bien en Belgique et dont on entend pourtant jamais parler."

Bien plus qu’une simple newsletter, les filles peuvent compter sur le talent de l’illustratrice Camille Toussaint pour décorer "l’Emoustille": "Il y a tout un travail visuel non négligeable: ce n’est pas juste un bloc de texte avec des photos libres de droit. Les illustrations de Camille rendent la newsletter plus jolie et agréable à lire. Camille a un talent fou et arrive à bien mettre nos artistes en avant grâce à ses illustrations" nous fait remarquer Lena Celnik, qui vous invite d’ailleurs à jeter un coup d’œil à leur compte Instagram pour découvrir le talent de leur copine.