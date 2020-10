On a testé pour vous "Contact", la nouvelle expérience théâtrale distanciée

Au temps du coronavirus, la culture doit se réinventer pour pouvoir continuer à exister. "Contact" est une expérience théâtrale distanciée venue de Paris qui prend ses quartiers à Bruxelles. RTBF Culture a testé pour vous !

Le concept original est parisien et signé Gabrielle Jourdain et Samuel Sené. Ils se sont servis des contraintes actuelles et sont partis de notre réalité sociale pour créer la pièce. "Dans un monde où la distanciation physique dans l’espace public est devenue la norme : on ne peut plus se serrer la main, s’embrasser, se bousculer, se caresser, ni non plus se frapper. Comment les émotions peuvent-elles encore s’exprimer ?"

Au départ, on ne sait pas grand chose sur la pièce "Contact". On s’inscrit pour une expérience théâtrale distanciée en extérieur sans trop en savoir plus. La veille de la représentation, on reçoit par mail, l’heure et le lieu de rendez-vous. En l’occurrence, la représentation à laquelle nous allons assister se déroule au parc du cinquantenaire.

Pour assister à la pièce dans les meilleures conditions, on vous demande de télécharger l’application "Contact" liée à la pièce et de venir munis de votre smartphone chargé, de vos écouteurs, ainsi que d’un masque. Une fois arrivé au lieu de rendez-vous, quand le groupe est complet, le spectacle peut commencer. Vous enfilez vos écouteurs, vous ouvrez l’application et c’est parti. Deux consignes à respecter : toujours suivre le personnage féminin et surtout, ne plus toucher à son smartphone, ne pas se laisser déranger par un appel ou la notification d’une application.

La pièce peut commencer. Via les écouteurs, les spectateurs sont plongés dans l’intrigue grâce à un dispositif audio. Très vite, on repère la comédienne arriver à l’entrée du parc. Pendant qu’elle se balade, nous entendons via nos écouteurs toutes ses pensées et ses sensations. Nous avons l’impression d’être dans sa tête.