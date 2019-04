Odezenne balance un clip en exclusivité à ses fans avant de le publier sur Youtube

Odezenne - Bleu Fuchsia - Clip Officiel - 24/04/2019 Odezenne - Bleu Fuchsia - Clip Officiel Tournée 2019 : http://www.odezenne.com/tour/ Nouvel album 'Au Baccara' disponible : http://go.odezenne.com/aubaccara Abonne toi à notre chaine : http://bit.ly/chaineodezenne VINYL, CD et DIGITAL en direct chez nous : http://bit.ly/boutiqueodezenne --- INSTAGRAM https://www.instagram.com/odezenne FACEBOOK https://www.facebook.com/odezenne TWITTER https://www.twitter.com/odezenne --- Co-Réalisation : Alix Caillet, Romain Winkler, Mathieu Nieto & Michael Montage : Romain Winkler et Mathieu Nieto Image : Alix Caillet Digital Art, Video art : Michaël Renassia 3D : Raphaël Collin-Garrigues (YOMOPE) Étalonnage : Vincent Amor Production : Universeul --- Mes mains sont belles Elles ont la forme du travail Les ampoules de la tenaille Pour les plombs que j’ai brisés Je me souviens du bus de nuit Direction le marché de Rungis Sur le carreau je finis ma nuit Au son du peul des mamas Mali Les étals de fruits lumineux Se marrent bien de moi Portant de lourds colis Des cernes pleines sous les yeux Le client est pas rigolo Il a des blagues salaces Il renifle son nez d’alcoolo Et il crache dans les salades 8h35 assez de pourliche Pour casser une graine Un café noir et un sandwich De chez la mère Eugène Y a plein de saôulots Assommés au comptoir Ils content les histoires Ils comptent les goulots Le ciel est triste je trie des pommes Le ciel est triste je trie des pommes Le ciel est triste je trie des pommes Le ciel est triste je trie des pommes Décharger les cametards Les muscles exultent 9 heures et quart Le boss tout frais arrive et scrute Il s’en fait pour son argent Il fait vivre des familles C’est ce qu’il me dit Quand je fais tomber une paire de mangues Ses pompes disent le contraire Elles brillent au fond du container Elles disent que j’ai mauvais goût D’avoir des pulls, avec des trous Transpalette Grand ballet Je reste fier De ma race ferroviaire Les ongles noirs Le gris du quai Le rouge des fraises Dans la tête, le vert des poires Le vendeur Me casse les glandes Il aime pas bien la couleur Du préparateur de commande Le ciel est triste je trie des pommes Le ciel est triste je trie des pommes Le ciel est triste je trie des pommes Le ciel est triste je trie des pommes Le ciel est triste je trie des pommes Le ciel est triste je trie des pommes Le ciel est triste je trie des pommes bleues fuchsia Le ciel est triste je trie des pommes bleues fuchsia Le ciel est triste je trie des pommes Le ciel est triste je trie des pommes Le ciel est triste je trie des pommes bleues fuchsia Le ciel est triste je trie des pommes bleues fuchsia #odezenne #bleufuchsia #nouvelEPàlarentrée