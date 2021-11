"Normal", la web-série qui déconstruit les idées reçues sur les troubles de la santé mentale

Une personne sur six souffre de problèmes de santé mentale en Europe et en parler ouvertement n'est pas toujours chose aisée. Pour casser les clichés et tenter de mieux comprendre les personnes atteintes de maladies mentales, nous vous conseillons de regarder "Normal", une web-série proposée par RTBF Webcréation et qui donne la parole à 6 personnes vivant avec des troubles d'ordre psychologique.

Iels s'appellent Franek, Jade, Florine, Marc, Arthur et Lula et iels souffrent d'anorexie, de schizophrénie, de dépression, de bipolarité... Face caméra, ces six jeunes se confient et racontent leur récit, sans filtre. Iels nous invitent à voir le monde avec leurs yeux, afin de faire tomber les barrières et les clichés qui entourent les maladies dont ils souffrent.

Au travers de ces rencontres touchantes et sincères, les auteurs Pablo Crutzen, Benoit Do Quang et Pierre Leo, questionnent ainsi la notion de normalité au sein de notre société. Des témoignages précieux et nécessaires.