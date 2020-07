Néfertiti, Jules César, Alexandre Le Grand… À quoi auraient-ils ressemblé s'ils avaient vécu au 21e siècle ?

Le compte Instagram "Royalty Now" vous propose d’imaginer à quoi auraient pu ressembler les personnages historiques s’ils avaient vécu à notre époque.

L’artiste Becca Saladin, graphiste de formation et passionnée d’Histoire, a créé un compte Instagram dédié aux grandes personnalités de notre histoire : Néfertiti, Jules César, Alexandre Le Grand, Louis XIV. La particularité de ce compte est que l’artiste transpose ces personnages historiques au 21e siècle. "Je crois que les choses du passé sont celles qui humanisent vraiment : les corps de Pompéi, les momies incas parfaitement préservées, les objets personnels de ceux qui sont disparus depuis longtemps… J’ai toujours pensé que ce serait vraiment incroyable de voir les événements historiques et les gens de l’époque de la façon dont ils se sont réellement produits et de leur apparence", explique l’artiste sur son compte Instagram.

Du point de vue de "Royalty Now", Jules César ne porte donc plus de toge ni de couronne de lauriers. Becca Saladin l’imagine à la place portant une chevelure marron et un costume décontracté. De même pour Louis XIV, ancien roi de France que l’on découvre avec une coupe de hipster. Des cheveux mi-longs jusqu’aux épaules, une barbe légèrement négligée, habillé en costume-cravate pour coller à sa fonction royale.

Pour chacun des personnages revisités, Becca Saladin donne une brève explication de qui était la personne et pourquoi elle a eu envie de se le/la réapproprier. Pour Louis XIV, l’artiste explique le côté narcissique du roi qui, au cours de sa vie, a commandé plus de 300 portraits de lui-même : "Le portrait que j’ai choisi est une représentation de Louis XIV à 23 ans. […] Louis XIV a été "photoshopé" dans ses portraits après l’âge de 9 ans, âge auquel il a contracté la variole. Le roi n’est jamais représenté avec des cicatrices dans ses portraits. Louis XIV se concentrait davantage sur la projection d’une image mythique de lui-même que sur la réalité (comme la plupart des rois et reines à travers les époques)."

"Royalty now" existe depuis février 2019 et est suivi par près de 242.000 followers. L’artiste estime que réactualiser des personnages historiques de cette façon est aussi un moyen d’intéresser la jeune génération à l’Histoire.

Becca Saladin n’est pas la seule artiste à se réapproprier des œuvres/personnages historiques. Dans un autre article, nous vous parlions de l’artiste japonais Isuka, qui transpose des personnages célèbres à l’époque actuelle, sous le prisme des réseaux sociaux.