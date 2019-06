"My Virtual Literary Festival", un festival du livre entièrement virtuel

Les 22 et 23 juin prochain aura lieu un festival du livre un peu particulier : My Virtual literary Festival, un festival du livre 100% virtuel.

Derrière cette version originale d’un festival de littérature entièrement virtuel, on retrouve 3 auteurs autoédités : Deborah Carr, Kelly Clayton et Gwyn B. C’est en partant du constat qu’il est parfois difficile pour les lecteurs de venir à un festival du livre que ces auteurs ont eu envie de créer un festival disponible pour tous les lecteurs du monde entier sans se déplacer et sans devoir dépenser une fortune.

Pour participer à cet événement c’est assez facile : un site internet a été mis en place spécialement pour l’occasion. Il se divise en deux parties et est entièrement gratuit. La première partie ressemble à un site traditionnel, la deuxième représente un espace dédié au festival. Il est composé de différents lieux virtuels qui seront accessibles durant les deux jours.

Quelques jours après le lancement du site, les créateurs du festival expliquaient qu’ils avaient déjà des abonnés venus des quatre coins du monde : Nouvelle-Zélande, Canada, Etats-Unis et divers pays européens. " De nos jours, les gens sont habitués à regarder des vidéos et à écouter des podcasts. C’est devenu une forme acceptée et accessible de divertissement et d’apprentissage. Alors que nous aimerions tous être assis juste à côté de nos auteurs héros, la réalité est que peu d’entre nous auront l’occasion de leur poser cette question brûlante ou de les regarder parler de leur écriture. Chez MYVLF, peu importe si l’auteur est en Australie et que vous êtes au Royaume-Uni, nous pouvons vous connecter " expliquent les créateurs au site The Book Seller.

MYVLF est unique au monde, tant du point de vue de la technologie que du point de vue du concept. Vous y retrouverez un auditorium, où vous pourrez y écouter des auteurs en direct ou des enregistrements ; le café, pour discuter avec d’autres lecteurs et acheter des livres ; un hall d’exposition où seront présents les auteurs et éditeurs invités et enfin, une section " Book of the month " qui permettra de télécharger des e-books gratuits.

Des éditeurs et des auteurs indépendants sont attendus à cet événement exceptionnel : Peter James, Nicola May, C.L. Taylor et Cecilia Aherne ont par ailleurs déjà confirmé leur présence.

L’avantage avec un tel événement c’est qu’il est gratuit et qu’il reste ouvert au-delà des heures traditionnelles puisqu’il est en ligne.