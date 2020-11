"Museum", la rencontre poétique entre un skateur et une danseuse de ballet

Il est au Louvre, elle est à Orsay. Elle est danseuse classique et lui skateur. Ensemble, ils nous racontent une histoire d'amour contemporaine dans un Paris féérique.

Réunir le skate et le ballet dans une seule et même vidéo, c'est le pari risqué qu'a décidé de prendre les jeunes réalisateurs Marin Troude et Tristan Helias. On les remercie d'avoir osé et de nous offrir ce voyage lyrique, entre ombres et lumières, mêlant ballet classique et skateboard.

La danseuse de ballet Victoria Dauberville et le skateur Tristan Helias sont à la hauteur du challenge pour interpréter cette histoire d'amour originale qui prend place dans deux musées mythiques de la capitale française: Orsay et le Louvre. Les réalisateurs nous donnent l'occasion de découvrir ces deux lieux comme on ne les a jamais vus: vidés de leurs visiteurs. On apprécie particulièrement le choix de la bande originale, une composition de Max Richter, un compositeur germano-britannique de musique classique et électronique.

"En filmant la danse classique et le skateboard avec une approche moderne, nous souhaitions sublimer les œuvres d’art, ouvrir les portes des musées au street art et rendre la culture plus accessible à tous." Pari réussi!