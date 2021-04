"Murmuration", la chorégraphie qui reproduit le vol d'oiseaux

Prenez 4 minutes de votre temps pour découvrir cette splendide chorégraphie signée Sadeck Waff. Une petite pause poétique dans votre journée.

"Murmuration", c'est le nom de cette sublime chorégraphie que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui. C'est aussi le nom qui désigne les ballets aériens d'étourneaux, observables de novembre à février. Une chorégraphie millimétrée opérée par les oiseaux pour se défendre des prédateurs.

L'artiste Niçois Sadeck Waff s'est inspiré de ce phénomène naturel pour créer une magnifique chorégraphie, une vidéo repérée par nos confrères de Creapills. Pour réussir cette performance époustouflante, Sadeck Waff a fait appel à 64 danseurs. Tous de noir vêtus, on ne voit plus que leurs bras reproduire des mouvements parfaitement chronométrés pour un résultat hypnotique. Les danseurs sont placés face à un miroir qui les reflète et les dédouble. "Il y a de la magie partout, l'essentiel est de savoir regarder, savoir voir et écouter en silence, comme un nuage d'oiseaux formant des vagues dans le ciel, chaque individu a sa propre identité, mais une place irremplaçable dans un tout" confie l'artiste sur son compte Instagram.

Pour suivre le travail de l'artiste Sadek Waff, nous vous invitons à vous abonner à ses réseaux: sa chaîne YouTube, son profil Facebook et son compte Instagram.