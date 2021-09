"Mourir peut attendre", un podcast exclusif sur le prochain 007

Avis aux fans de l’agent 007 : Billie Eilish, Rami Malek, Léa Seydoux et Daniel Craig vous dévoilent les coulisses du tant attendu "Mourir peut attendre" dans un podcast exclusif !

Pour aider les fans à patienter encore un tout petit peu avant la sortie officielle du tout dernier James Bond intitulé "Mourir peut attendre", un podcast exclusif vient de sortir sur toutes les plateformes d’écoute de podcasts. Il faut dire que la sortie du tant attendu film était initialement prévue pour avril 2020, mais le covid en a voulu autrement. Bonne nouvelle cependant : la date de sortie se rapproche de plus en plus, puisqu’il est annoncé pour cet automne 2021 !

Dans "No Time To Die : The Official Podcast", les acteurs dévoilent les coulisses du tournage. Au total, six épisodes sont disponibles et chaque épisode présente un aspect différent de l’univers de James Bond : des personnages, en passant par les lieux, mais aussi la musique ou les scènes d’action… Après avoir écouté ce podcast, le prochain James Bond n’aura plus aucun secret pour vous, peut-on lire sur le site officiel de 007.

L’acteur principal, Daniel Craig, est lui aussi invité à livrer des confidences. Il raconte par exemple comment il a obtenu le rôle de l’agent secret le plus emblématique de l’histoire du cinéma. Il se confie aussi sur la fin de ce personnage mythique. Le tout est ponctué d’interventions de Debbie McWilliams, la directrice de casting, qui explique comment elle et son équipe ont trouvé le casting parfait. Du côté de Rami Malek, on en apprend plus sur le nouveau méchant : "Safin". Il confie dans le podcast que pour incarner ce rôle, il s’est renseigné sur tous les autres vilains de l’histoire du cinéma, afin de pouvoir créer un personnage unique.

Si vous êtes fan des bandes originales des films de James Bond vous ne serez pas déçus : dans les épisodes vous aurez l’occasion d’entendre pour la première fois des nouveaux morceaux composés spécialement par Hans Zimmer pour "Mourir peut attendre". En plus des interviews de Billie Eilish et son frère sur le morceau "No time to die", autant dire que l’ambiance musicale du podcast est assurée !

Un seul bémol, il faut maîtriser la langue de Shakespeare pour écouter le podcast puisque celui-ci est en anglais.

Pour rappel, voici le pitch du tant attendu "Mourir peut attendre", à voir prochainement au cinéma : "Bond a mis de côté ses activités d’agent et profite d’une vie tranquille en Jamaïque. Ce paisible repos est brusquement interrompu lorsque son vieil ami de la CIA, Felix Leiter, vient lui demander de l’aide. L’objectif est simple : secourir un scientifique kidnappé. Malheureusement, la mission s’avère être bien plus périlleuse qu’elle n’y paraît. James Bond est alors lancé sur la piste d’un mystérieux ennemi, armé de dangereuses nouvelles technologies."