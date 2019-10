"Mon nom est clitoris", un film pour libérer la parole autour de la sexualité féminine - © Tous droits réservés

Mon nom est clitoris - Bande-annonce - 04/10/2019 Ce documentaire est un dialogue entre jeunes femmes autour de la sexualité féminine. Avec une liberté, un courage et un humour communicatifs, elles partagent leur expérience et leurs histoires, dans la volonté de changer le monde autour d’elles et de faire valoir le droit des femmes à une éducation sexuelle informée, délivrée des contraintes et des tabous. Réalisation Lisa Billuart Monet & Daphné Leblond Image Lisa Billuart Monet Son Daphné Leblond Montage Lydie Whisshaupt-Claudel Montage son & mix Pierre Dozin Etalonage Laura Perera San Martin Musique Thibaud Lalanne Produit par Iota Production En coproduction avec Pivonka, Lisa Billuart Monet & Daphné Leblond, CBA, Betv Avec le soutien Centre du Cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Casa Kafka