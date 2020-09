"Mon copain royaliste", le podcast d'Arte Radio sur un jeune militaire, royaliste et d'extrême droite

De l'amour du Roi à celui des drogues, de la foi chrétienne à une virée dans un bordel de Djibouti, dans le podcast "Mon copain royaliste", Aurèle Jacquot a voulu livrer les confessions d'un jeune homme pas si catholique que ça.

Dans un podcast d'une vingtaine de minutes, Aurèle Jacquot dresse un portrait sonore et brut de "son copain royaliste". Son copain, c'est Corentin. Il a la trentaine, est militaire et se dit ouvertement royaliste et d'extrême droite. "J’ai toujours eu une fascination pour les pouvoirs forts, l’Allemagne nazie, et j’ai eu ma période URSS. La prise du pouvoir par un seul homme me parle, peut-être de par son côté spectaculaire."

Sur la peau de Corentin sont tatoués des symboles qui représentent ses idéologies: "La fleur de Lys, c'est évident, c'est pour le royalisme. J'ai également le Saint-Sépulchre, une des croix que les croisés portaient et qui est également un symbole du tombeau du Christ à Jérusalem."

Le récit de Corentin est livré de manière quasiment brute. Outre quelques bruitages sonores, il n'y a pratiquement pas d'ambiance musicale pour accompagner les idées de Corentin. Pas de commentaires de la part du réalisateur du podcast non plus. Aurèle Jacquot, se dédouane tout de même des propos de son "copain" en précisant ceci dans le texte qui accompagne son podcast: "On n'a rien en commun sauf nos souvenirs de bringues."

"Mon copain royaliste", c'est un flot d'idées frappantes sur la foi, les opinions politiques et l'engagement dans l'armée d'un jeune homme de 30 ans qui n'a pas peur de se revendiquer ouvertement royaliste et d'extrême droite. Un témoignage qui ne vous laissera pas indifférent.

"Mon copain royaliste" est à écouter ici.