Meute, la fanfare qui ose reprendre les classiques de la musique techno et électro

Meute est une fanfare pas comme les autres. Originaire d’Hambourg, cette formation a décidé de reprendre les classiques de la techno et de l’électro à la sauce fanfare… Un vrai délice pour les oreilles !

"The Man with the Red Face", de Laurent Garnier, "You & Me", de Flume, ou "Hey Hey", de Dennis Ferrer sont autant de titres ultra-connus que Meute s’est amusée à reprendre avec des cuivres et des trompettes. Les musiciens prennent un malin plaisir à casser les clichés qui collent à la peau de la musique électronique et des instruments classiques.

C’est dans la rue que tout a commencé pour cette formation de 12 musiciens ultra-doués. Rapidement devenu un vrai phénomène sur internet, aujourd’hui Meute fait le tour des plus grandes salles et festivals européens !

Toujours habillés de rouge, les musiciens de Meute enflamment chaque endroit où ils passent : "On est conçus pour jouer nulle part, c’est pour ça qu’on passe partout ! Je crois bien que nous sommes uniques. Il y a bien Too Many Zooz à New York, mais ils sont un trio et viennent du jazz. Pas nous !" expliquait le leader du groupe Hans-Christian Stephan au journal 24Heures. Leurs vidéos tournées dans la rue, le métro, et autres endroits publics cartonnent sur Youtube, elles affichent des millions de vues.

Une fanfare à suivre sur Instagram et Facebook ! Et si vous désirez les découvrir en live, Meute sera en concert au Pukkelpop le 17 août prochain et le 12 mars 2020 à l’Olympia de Paris. A vos billets !