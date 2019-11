"Ma vie d'ado", le podcast décomplexé et amusant pour adolescents

"Ma vie d'ado", le podcast qui répond aux questions de vos grands enfants - © Tous droits réservés

Ma vie d'ado : ma plus belle crise de fou rire - 21/11/2019 Même si la crise fou-rire ne fait rire que ceux qui la vivent, ça fait toujours du bien d'entendre des collégiens qui s'amusent... Au fait, et vous ? Votre dernière crise de fou-rire c'était quand, avec qui et à propos de quoi ? Ma vie d'ado, un podcast proposé par le journal Okapi, donne la parole aux ados. Ils parlent d'eux, de leurs profs, de leur famille, de leurs amis(e)s, de leur vie au collège. Ils nous font partager leurs coups de cœur, leurs coups de gueule , leurs délires, leurs angoisses et leurs amours. C'est joyeux et bouleversant. C'est intime et mouvementé. C'est drôle , c'est triste. Une vie d'ado quoi !