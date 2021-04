"Lovid-19", les rendez-vous amoureux en 2021

Trouver l'amour en temps de pandémie peut se révéler être un véritable casse-tête... Les célibataires ne diront pas le contraire. L'humoriste Mister V aborde le sujet dans une nouvelle vidéo postée sur Youtube et Instagram.

L'absence de vie nocturne, la fermeture des bars, des restaurants, des musées et des cinémas compliquent fortement les choses pour les célibataires qui souhaitent faire de nouvelles connaissances et peut-être trouver l'amour. Depuis le premier confinement, les célibataires se sont rués sur les applications de rencontres qui semblent être une bonne alternative. Mais une fois l'étape du "match" passée, reste à trouver un lieu pour le premier rendez-vous... Une situation que Mister V dépeint avec beaucoup d'humour dans sa nouvelle vidéo intitulée "Lovid-19".

En moins de deux minutes, Mister V résume une situation que tous les célibataires de 2020 et 2021 ont connue à un moment où l'autre. Pour lui donner la réplique dans le rôle de la jeune femme à conquérir, on retrouve Anaïde Rozam, jeune humoriste qui a fait ses débuts sur Instagram. Anaïde se demande comment vivre leur amour alors que tout est fermé: resto, ciné, magasins, clubs, bars... Mister V se montre alors plein d'ingéniosité: "On ira restaurant "Le Mc Donald", on prendra des menus à emporter et on les mangera sur le capot d'une bagnole. Avec un peu de chance elle sera encore chaude..." ou encore "Au diable ces lois macronistes, pour toi je peux rentrer à 20H03 ou 20H06! Et puis on ira au cinéma et ... on regardera les affiches!" Peut-être y trouverez-vous de l'inspiration pour votre prochain date?!

Une vidéo qui va vous faire rire ou pleurer, en fonction de votre statut relationnel. A bon entendeur.

Pour en savoir plus sur comment la crise sanitaire a bouleversé notre intimité, rendez-vous ici.