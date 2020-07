"Long-distance relationship", le nouveau podcast de Blanche Gardin et son compagnon Louic C.K.

Les humoristes Blanche Gardin et Louis C.K. lèvent le voile sur leur intimité dans un nouveau podcast. Si vous vous demandiez de quoi ce couple discute au téléphone et comment ils vivent leur relation à distance, la réponse se trouve dans ce podcast composé de 10 épisodes.

Il s’agit du premier projet commun du couple d’humoristes Blanche Gardin et Louis C.K. : un podcast de dix conversations intimes en anglais enregistrées entre Paris et New-York. En couple depuis deux ans, les humoristes passent beaucoup de temps séparés l’un de l’autre et donc beaucoup de temps au téléphone pour se donner des nouvelles. Ces conversations, ils ont décidé de les enregistrer et des les publier dans un podcast de dix épisodes. Chaque épisode dure une vingtaine de minutes et porte sur leur relation longue distance.

La reine de l’humour noir et le stand-upper américain n’ont pas donné plus d’informations concernant ces enregistrements. On ne sait donc pas quand les conversations ont été enregistrées exactement : avant, pendant, ou après le confinement ?

Blanche Gardin et Louis C.K. semblent en tout cas très complices, ils discutent de leur vie de tous les jours, comme n’importe quel couple le ferait. Ont-ils bien dormi ? Comment s’est passée leur journée ? Le tout est ponctué de quelques blagues. Les amoureux discutent aussi des différences entre les cultures française et américaine. Ces conversations sont une réelle incursion dans leur vie privée : "Tout le monde cherche à protéger ses données personnelles sur les réseaux, et nous, on enregistre nos conversations téléphoniques privées pour les donner au monde entier" fait remarquer Blanche Gardin en rigolant.

Pour écouter les 10 épisodes de "Long-distance relationship" il va falloir débourser 5$. La moitié des fonds récoltés sont reversés à deux associations précisent les humoristes : La Fondation Abbé Pierre et la Fondation Fistula. Deux épisodes sont déjà disponibles à l’écoute pour le moment. Les huit épisodes restants vont être publiés à raison d’un épisode par semaine. Si vous avez payé l’abonnement, vous recevrez une notification pour vous prévenir de la publication de ceux-ci.