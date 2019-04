Lomepal et Orelsan vont tourner un clip en direct ce soir sur Radio Nova

Si vous suivez Lomepal sur Instagram, vous aurez remarqué que depuis quelques semaines l'artiste tease un événement: le "Vérité Show", qui va a avoir lieu en direct ce soir sur Radio Nova. Durant ce show, l'artiste compte tourner son prochain clip en direct...

"Bon avec @dario_fau on a écrit un clip pour la vérité avec Orelsan et on va le tourner en direct pendant l’émission, en gros le clip que vous allez voir en plein écran va être tourné en temps réel, en gros on a qu’un essai pour le rentrer." Voici un des nombreux teasings que Lomepal a posté sur son compte Instagram concernant le "Vérité Show". Le clip sera tournée en une prise et réalisé par Dario Fau, qui était déjà derrière la caméra pour les clips de "Palpal", "Trop Beau", "Yeux disent" et "Club".

Les informations concernant le show sont encore assez floues mais Antoine Lomepal a annoncé sur son compte Instagram qu'il donnerait une séance de questions réponses concernant l'émission de ce soir avant le show: "Lundi 18h je réponds à toutes vos questions sur Le Vérité Show dans mon premier et dernier live Instagram."

Ce qu'on sait déjà c'est que l'émission de ce soir se fera sous la forme d’un "late show à l'américaine". Il y aura notamment des canapés en cuir dans le décor et un bureau. Antoine Lomepal a invité de nombreux artistes à se joindre à ce show unique composé de lives mais aussi d'interviews durant lesquelles il s'agira de dire "La vérité". C'est d'ailleurs le clip de ce morceau enregistré avec Orelsan que le rappeur va enregistrer en une prise ce soir. Le morceau respecte une idée bien précise: dire la vérité à un artiste mauvais à qui personne n'ose rien dire. Parmi les artistes invités on retrouvera notamment Roméo Elvis, Camélia Jordana, Mr Fraize ou encore Roman Freyssinet et Caballero.

Cette performance artistique sera à suivre en direct sur le site de Radio Nova et sur le site de Lomepal.com de 20 à 22H.