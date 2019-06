" Little Miss Soccer ", le docu qui va à la rencontre des footballeuses du monde entier

La coupe du monde de football féminin commence dès aujourd’hui, l’occasion de vous présenter ce documentaire qui met à l’honneur les 33 millions de femmes qui jouent au football dans le monde et dont on ne parle pratiquement jamais.

Qui est capable de citer les noms des joueuses de l’équipe nationale de football féminin de son pays ? Pas grand monde. Les équipe féminines de football sont souvent peu médiatisées et ont du mal à se défaire des clichés qui leur collent au ballon. Et pourtant, les femmes qui courent après le ballon rond sont au nombre de 33 millions dans le monde !

Amatrices, professionnelles, passionnées, joueuses occasionnelles, Candice Prévost et Mélina Boetti ont décidé de partir à la rencontre de toutes ces femmes pour les mettre à l’honneur dans le documentaire " Little Miss Soccer ". Elles vous présentent des histoires dont le football est un vecteur d’émancipation, un moyen de braver les traditions, de s’affranchir des codes et de faire tomber les barrières avec les hommes. Les profils rencontrés par ces deux journalistes sont différents : ça va de la joueuse de 4 ans qui est une graine de talent à la grand-mère d’Afrique du Sud qui joue pour se défouler.

A toutes les filles qui se sont fait traiter un jour de " garçon manqué ", Little Miss Soccer veut prouver à la planète qu’elles sont en réalité des filles réussies.

L’aventure du documentaire a commencée en 2017. Candice Prévost et Mélina Boetti, sont toutes les deux des anciennes footballeuses professionnelles et travaillent actuellement en tant que journalistes sportives et consultantes. Elles sont parties caméra au poing et ballon au pied aux quatre coins du monde pour tenter de casser les clichés qui collent à la peau des footballeuses.

L’histoire du ballon rond a commencé bien plus tôt pour ces deux réalisatrices. Candice Prévost a commencé à taper dans la balle dès son plus jeune âge : " le ballon est alors devenu mon meilleur ami, mon équipe de football féminin, ma seconde famille. L’élan France 98 a définitivement aiguisé mon appétit pour le but. Très vite, j’ai pu intégrer le PSG et même l’équipe de France. "

Mélina boetti a également commencé à jouer au foot dès son plus jeune âge, à l’époque elle était la seule fille de sa classe : " Seule fille de ma génération, dans mon petit village, jouer au foot était l’unique moyen d’exister aux yeux des copains. Cela tombait bien, j’adorais ça ! "

En plus d'avoir réalisé un documentaire sur le sujet, Mélina Boetti et Candice Prévost ont également écrit un livre qui raconte le football féminin à travers le monde. Un livre à glisser à glisser dans les mains de tous les fans de football, qu'ils soient filles ou garçons.