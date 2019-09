Durant toute la journée de samedi, les places et les rues de Huy vont être prises d’assauts par des artistes de rue qui proposeront des représentations et animations visuelles déjantées, surprenantes, amusantes et qui poussent à la réflexion : théâtre, danse, cirque, théâtre d’objets, conte, il y en aura pour tous les goûts !

Les "Unes fois d’un Soir", c’est un peu l’enfant terrible du genre… Le Festival entend bousculer la ville et ses passants, et se revendique des fondamentaux des arts de la rue, tels qu’ils se déployaient dans les années’80 et’90 : la spontanéité, la gratuité, le lien très fort avec la ville…

Le Festival "Les Une fois d’un Soir" est de retour à Huy ce week-end pour une quatrième édition. Il s’agit d’un festival totalement gratuit et ouvert à tous les publics durant lequel plus d’une vingtaine de compagnies différentes proposeront des spectacles hauts en couleurs !

Plusieurs Compagnies Belges présentes aux "Une fois d’un Soir"

"Les Une fois d'un Soir", le festival subversif des arts de la rue à Huy - © Tous droits réservés

Pikz Palace - "La Boucherie Bacul"

Dans la grande tradition du monde forain, la famille Bacul vous présente ses marchandises artisanales. Rien ne semble être ce à quoi on s’attend dans cette petite baraque itinérante à l’ancienne. Au lieu de la viande, la famille Bacul travaille uniquement avec des peluches abandonnées. Au premier coup d’œil un peu morbide ces forains anversois vous préparent des délices délirants à l’aide de techniques très particulières.

Who is Who Collectif - "Ashes to Ashes"

" Si un jour, cher lecteur, tu veux comprendre, tu veux connaître notre “je”, plonge-toi en ces lignes […] et tu comprendras pourquoi nous étions ainsi et pas autrement. " Le récit, que Zalmen Gradowski enfouit sous les cendres à Auschwitz, témoigne de l’exécution de la moitié de ses compagnons Sonderkommandos, ainsi que du manque et de la culpabilité que cet acte a provoqué chez les épargnés. En musique et en argile, Agnès Limbos, Gil Mortio et Simon Wauters redonnent un battement, une matière et une voix à ces âmes abandonnées dans les rouages de l’enfer.

Théâtre Magnétic - "Et les 7 nains"

Un spectacle ni vraiment court ni vraiment long mais bourré de technologies HYPER modernes. Être belle, c’est bien, mais être la plus belle, c’est dangereux. Pour ne pas risquer sa vie, Blanche-Neige va devoir se cacher dans la forêt où elle trouvera des alliés de taille… enfin, de petite taille. Le Théâtre Magnétic s’y met à deux pour démonter le célèbre conte, toujours en théâtre d’objets, toujours décalé.

Funky Frida – "Frida"

Frida est une femme qui se croit capable de tout. Une femme qui s’adore elle-même, convaincue que le monde entier l’adore aussi. Être le centre d’attention dans son propre spectacle : voilà une bonne idée ! Et ce n’est pas un petit spectacle ordinaire qu’elle a préparé… Frida s’est lancée dans une grosse production ! Elle a fait de grands efforts pour présenter un spectacle complet : innovant, varié et interactif. Mais malgré ses efforts colossaux, le spectacle qui aurait dû être le moment ultime de gloire de Frida, devient petit à petit un cauchemar…

Et bien d’autres encore…