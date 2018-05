Les sorcières, ces femmes rebelles et libres

L’émission LSD “La Série Documentaire” de France Culture se consacre à la figure de la sorcière en l’espace de quatre fois cinquante minutes, de son origine en passant par la crainte qu’elle suscite et la pratique contemporaine de la sorcellerie.

Céline du Chéné et Laurent Pauldré ont débuté leur exploration du personnage de la sorcière par tous les clichés associés. Dans la croyance populaire, elle est une vieille femme ermite au nez crochu, aux pouvoirs maléfiques et à la sexualité débridée. Elle ne sort que la nuit et s’adonne à des pratiques monstrueuses comme le sacrifice d’enfants et l’élaboration de décoctions mortelles. Depuis des siècles, elle est présente dans toutes sortes de littérature et aujourd’hui encore, les dessins animés de Disney véhiculent la mauvaise image associée. La sorcière est apparue pour la première fois dans un manuel de démonologie à la fin du XVe siècle, s’en est suivie une véritable chasse à tout ce qui avait de près ou de loin rapport avec la figure. Des milliers d’entre elles (ou plus rarement, d’entre eux) seront brûlées sur des bûchers. La sorcière est en fait, d’après plusieurs experts, une femme libre, souvent veuve, habitant reculée des hameaux et qui faisait peur à l’Eglise catholique, celle-ci l’a alors mystifiée pour tenter de la contrôler.

Avec les travaux de Carlo Ginzburg, maître en la matière, le documentaire explore le contexte de l’émergence des sorcières mais aussi leurs rôles et leur évolution dans la culture en particulier dans la littérature jusqu’à sa présence à la télévision. Depuis quelques années, la sorcière intrigue et attire et beaucoup de jeunes femmes et hommes s’en réclament. Elle est un synonyme d’émancipation, d’ouverture d’esprit et de rapprochement avec la nature. La sorcière est aujourd’hui une femme libre et rebelle, queer et militante. Les réalisateurs ont non seulement donné le micro à des théoriciens mais aussi à des sorcières modernes, donnant un aperçu global particulièrement riche et pertinent sur l’évolution d’une figure peu connue.

“Sorcières” de Céline du Chéné et Laurent Pauldré est à écouter sur France Culture dans l’émission LSD.