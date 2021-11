Les problèmes de santé mentale illustrés avec douceur sur Instagram

Ajoutez un peu de douceur à votre feed Instagram en vous abonnant au compte Worry Lines. Vous découvrirez chaque jour de petites illustrations qui ont le don de réconforter les esprits tourmentés.

Si vous êtes sujets aux coups de blues, aux baisses de moral ou encore aux crises d’angoisses, Worry Lines devrait vous apporter un peu de réconfort. En quelques mots et dessins, ce compte Instagram apaise et rassure tout un chacun sur ses doutes et crises existentielles. Les dessins sont simples, ils sont composés de quelques traits qui incarnent de petits personnages attachants et empathiques. Ils représentent des personnes nerveuses évoluant dans un monde anxiogène… Ce qu’on aime dans les illustrations de Worry Lines, c’est qu’elles abordent des thèmes compliqués sans jamais tomber dans le jugement et toujours avec une pointe d’humour.

Tiens, ça ne vous rappelle rien ? Il est en effet très facile de s’identifier aux petits personnages et aux situations parfois compliquées qu’ils traversent. Les illustrations de Worry Lines font mouche ! Aujourd’hui, près de 719.000 personnes sont abonnées à ce compte d’illustrations. La preuve que les problèmes de santé mentale sont universels : les abonnés viennent des quatre coins du globe.

L’artiste derrière ces jolis dessins est anonyme. Dans une interview pour "Talent House", il/elle explique que l’art peut être une bonne thérapie pour aider les personnes avec des problèmes de santé mentale : "Pour moi, oui, sans aucun doute. Le dessin est une partie vitale de ma propre pratique d’autosoins (avec le gâteau, la thérapie, les plantes d’intérieur, la danse de cuisine, les sandwichs aux chips, le fait de s’allonger un peu sur le sol, etc.). De plus, je trouve que regarder l’art est vraiment bon pour mon bien-être émotionnel. Le fait de voir comment les autres voient le monde est un contrepoint vraiment sain à l’introspection. L’art est une très bonne invention."

Il y a quelques semaines, l’artiste sortait son premier livre intitulé "This book is for you". L'ouvrage compile ses meilleurs dessins. "… Alors que tant de gens sont isolés, seuls et traversent des moments difficiles, je suis heureux de savoir que ces dessins peuvent aider les gens à se sentir un tout petit peu mieux" commente l’artiste au sujet de son livre. Vous pouvez commander "This Book is for you" ici, et retrouver d’autres affiches, mugs et stickers à l’effigie des petits personnages sur le webshop de l’artiste.