"Les petits curieux", le podcast qui va répondre à toutes les questions de vos enfants

Vous vous apprêtez à partir en vacances et vous vous demandez comment occuper les enfants durant le trajet en voiture ? Ne cherchez plus ! "Les Petits Curieux" c’est le podcast qui va vous sauver le début des vacances !

Aux environs de 7 ans, les enfants n’ont plus qu’un mot en bouche : Pourquoi ? "Mamaaaaaaaan, c’est quoi un trou noir ?", "Papaaaaaa, pourquoi n’y a-t-il pas de 29 février tous les ans ?" C’est l’âge où les enfants découvrent le monde et font un tas d’observations. Cependant, ils ne comprennent pas toutes les découvertes qu’ils font. Leur soif de savoir "pourquoi" est intarissable et il est parfois difficile de répondre correctement à leurs questionnements.

"Les Petits Curieux" c’est le podcast qui améliore la culture générale de vos enfants en répondant à toutes leurs petites et grandes questions. "D’où vient la tradition de la minute du silence ?", "Peut-on mettre une plante à côté de son lit ?", "En regardant le ciel, combien d’étoiles peut-on voir ?", "Est-il possible de déclencher une avalanche avec simplement la voix ?" Autant de questions auxquelles vos enfants trouveront des réponses simples et claires en écoutant "Les Petis Curieux".

Le podcast convient enfants de 7 à 12 ans. Chaque épisode répond à une question bien précise durant et dure entre 1 et 2 minutes. Le podcast "Les Petits Curieux" est disponible sur Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. 84 épisodes sont déjà disponibles et ce qui est vraiment pratique c’est que les épisodes se lisent automatiquement l’un à la suite de l’autre afin qu’il n’y ait vraiment plus qu’à appuyer sur "play" une fois les enfants bien installés dans la voiture. Le trajet leur semblera plus court et ils en ressortiront avec un tas de réponses aux questions qu’ils n’osaient peut-être pas vous poser.