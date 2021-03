Les perles de Marc Danval : Michael Franks "Mr. Blue"

Michael Franks © goio villanueva

Grand amateur de poésie et d’ailleurs lui même poète, le chanteur/compositeur Michael Franks est né en Californie. Il achète sa première guitare à 14 ans et c'est en 1973 que Michael Franks débute sa carrière musicale avec "Michael Franks" son premier album. Il en totalise à ce jour plus d'une vingtaine dont le dernier, "The Music In My Head" sortait en 2018. Influencé par la musique brésilienne et le son west coast, Michael Franks propose des ballades jazzy. Effets relaxants garantis !

Marc Danval évoquait Michael Franks dans son émission "La Troisième Oreille" sur La Première.