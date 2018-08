Les papyrus de Twitter "A dérouler"

Le podcast de Binge Audio s’appuie sur des histoires racontées sur Twitter, des récits de vie ou coups de gueule significatifs de la société d’aujourd’hui.

Le réseau social à l’oiseau bleu est un nid à histoires plus ou moins croustillantes, beaucoup d’oisillons aimant raconter des anecdotes de vie, romancer, inventer avec plus ou moins de talent. Sur Twitter, la pratique courante pour raconter une histoire, c’est de créer des threads (des fils), des narrations-feuilletons aux chapitres aussi courts qu’un tweet (280 caractères). Pour lire la suite d’un récit, il suffit de “dérouler” la publication.

Juliette Livartowski, chargée de production chez Binge Audio, la plateforme de podcast, a eu l’idée de lire des threads venant de Twitter dans un podcast nommé “A dérouler”. Le premier épisode a été publié il y a presque un an maintenant et ce sont désormais 120 épisodes qui sont disponibles. Trois fois par semaine, la jeune femme choisit et lit une histoire provenant du réseau social, allant du rendez-vous chez le coiffeur au date Tinder en passant par des opinions. Le podcast nous propose en réalité une vue de coupe de Twitter, un réseau social à portée sociologique où tout et n’importe quoi cohabite, les histoires surréalistes comme les rêves ou les récits de vie. Il s’agit d’épisodes de quelques minutes chacun qui sont à la fois captivants, drôles, absurdes.

Le podcast “A dérouler” est à écouter sur Binge Audio.