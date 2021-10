Les médias sociaux belges archivés et conservés par la bibliothèque nationale

Au même titre que les écrits, les comptes de médias sociaux belges font désormais partie du patrimoine belge et la bibliothèque nationale (KBR) a besoin de vous pour les recenser !

Selon vous, quels comptes et hashtags issus de médias sociaux belges mériteraient d’être archivés ? C’est la question très sérieuse que pose la bibliothèque nationale, KBR, via un crowdsourcing que vous pouvez compléter ici.

"Soucieuse de sauvegarder le patrimoine belge, qu’il soit physique ou virtuel, KBR souhaite collecter et préserver un maximum de comptes de médias sociaux belges soit une partie importante de notre patrimoine en ligne. Pour mener à bien cette tâche d’envergure, nous avons besoin de votre aide" explique KBR sur son site. Celle-ci ne retiendra que les comptes et hashtags indissociables du patrimoine culturel belge, car il n’est évidemment pas possible d’archiver tous les médias sociaux de la Belgique…

#moulesfrites #doureuuuh @fetesdewallonie @foirelivrebxl @monarchiebelge @mannekenpisofficial #BrusselsLockDown

Avant de soumettre des idées, lisez les consignes suivantes :

Le contenu doit être accessible publiquement sur Instagram ou Twitter (pas de comptes ni de messages privés)

Le contenu doit présenter un intérêt pour la société belge. Que ce soient des sujets d’actualité, des événements sportifs, des festivals, des commémorations, la littérature, les minorités, les festivités, les régions géographiques, les musées, les événements artistiques, l’alimentation, les monuments, les grèves, les médias… Tout est possible !

Vous pouvez inclure des contenus dans toutes les langues et pas uniquement dans les trois langues officielles belges.

KBR précise également que pour des raisons juridiques, elle ne peut archiver que des comptes et hashtags issus de Twitter et d’Instagram. A vos smartphones !

Vous êtes curieux de découvrir ce que représente le patrimoine national en ligne ? Toutes les suggestions seront disponibles sur le site de KBR d’ici le printemps 2022. Une politique d’archivage des sites web belges devrait être lancée d’ici 2024 également.