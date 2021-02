Les livres: une porte ouverte sur l'imaginaire

Elizabeth Sagan est "booktubeuse" et "bookstagrameuse". Sur les réseaux sociaux, la jeune femme utilise ses livres pour se mettre en scène dans des décors surréalistes...

Comment sortir du lot quand on est "booktubeuse" et "bookstagrameuse"? En se créant un univers parallèle à base de livres comme le fait si bien Elizabeth Sagan, repérée par Creapills. La jeune femme est passionnée par les livres et la littérature et partage ses recommandations lecture avec ses fans sur Youtube et Instagram de manière originale: elle crée de vrais décors entièrement composés de livres. Sur Instagram, chaque photo postée est en réalité un prétexte pour lancer une discussion avec ses abonnés sur un livre ou une thématique bien précise. La mise en scène est un moyen pour capter l'attention des followers et c'est plutôt réussi!

Ailes d'anges ou de démons, coeur pour la Saint-Valentin, cascade de livres, sirène et pluie d'étoiles filantes... On dirait bien que l'imagination de la jeune femme n'a pas de limites! Elizabeth Sagan a trouvé son style photographique et elui-ci semble séduire ses 175.000 abonnés. Les photos partagées sont poétiques et extrêmement bien réalisées. La créativité de la jeune femme nous emmène dans un monde imaginaire différent à chaque photo.

De nombreux influenceurs littéraires s'inspirent du travail d'Elisabeth Sagan pour alimenter leur propre compte Instagram. C'est notamment le cas de James Trevino, un autre "bookstagrameur" qui a confié au HuffingtonPost qu'il recréait souvent les photos de son amie Elizabeth Sagan.

Si vous souhaitez tenter l'expérience, n'hésitez pas à nous partager vos photos créatives!